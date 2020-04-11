Aydın, 39 yıl 7 ay 1 gün sonra yeniden boş kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aydın, 39 yıl 7 ay 1 gün sonra yeniden boş kaldı

İHA

Türkiye'nin en hareketli şehirlerinden biri olan ve yılın 10 ayı bahar havasının yaşandığı Aydın'da 39 yıl 7 ay 1 gün sonra sokaklar yeniden boş kaldı. Sağlığı için sokağa çıkma yasağına uyan vatandaşlar evlerinde kalınca, Aydın sessiz şehre döndü. Şehrin sembolü haline gelen ve 24 saat boyunca yoğun hareketliliğin yaşandığı Aydın şehri objektiflere bu şekilde yansıdı.

Aydın, 39 yıl 7 ay 1 gün sonra yeniden boş kaldı

Türkiye'nin en hareketli şehirlerinden biri olan ve yılın 10 ayı bahar havasının yaşandığı Aydın'da 39 yıl 7 ay 1 gün sonra sokaklar yeniden boş kaldı. Sağlığı için sokağa çıkma yasağına uyan vatandaşlar evlerinde kalınca, Aydın sessiz şehre döndü. Şehrin sembolü haline gelen ve 24 saat boyunca yoğun hareketliliğin yaşandığı Aydın şehri objektiflere bu şekilde yansıdı.
İçişleri Bakanlığınca, korona virüs (Covid 19) tedbirleri kapsamında, dün geceden itibaren 12 Nisan saat 00.00'a kadar 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Aydın'da vatandaşlar evlerine çekildi. Güzel bir bahar havasının yaşandığı Aydın'da yasak nedeniyle cadde ve sokakların yanı sıra Atatürk Kent Meydanı bomboş kaldı. Sadece görevli polisler ile ekmek ve su dağıtıcılarının sokağa çıktığı Aydın'da vatandaşlar güzel havanın keyfini balkonlarından çıkarmaya çalıştı.

39 yıl 7 ay 1 gün sonra tarihi görüntüler çıktı
Aydın, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra aradan geçen 39 yıl 7 ay 1 gün sonra ilk defa boş kaldı. Adeta sessiz şehre dönen Aydın şehrinin tarihi görüntüleri İHA'nın havadan ve karadan yaptığı çekimlerde objektiflere bu şekilde yansıdı. Vatandaşların ihtiyaçları için Vefa Sosyal Destek Grupları ve polis ekipleri hizmetlerini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın'da 'Halk Ekmek' vatandaşın ekmek ihtiyacını gidermek için sokak sokak dolaştı
YEREL HABERLER Aydın'da 'Halk Ekmek' vatandaşın ekmek ihtiyacını ...
Başkan Kaplan, sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Kaplan, sokak hayvanlarını unutmadı
Testi pozitif çıkan ikizlerin yaşadığı mahalle dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Testi pozitif çıkan ikizlerin yaşadığı mahalle ...
Aydının turistik ilçesi Didim’de sessizlik hakim Emniyet görevlileri eşliğinde ekmekler evlere ulaştırıldı
YEREL HABERLER Aydının turistik ilçesi Didim’de sessizlik ...
(Görüntülü) Aydın'da sokaklar bomboş kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Aydın'da sokaklar bomboş kaldı
Aydın'da sokaklar bomboş kaldı
YEREL HABERLER Aydın'da sokaklar bomboş kaldı
Başkan Şahin; Yasa teklifinde veteriner hekimlere de yer verilmesini istedi
YEREL HABERLER Başkan Şahin; Yasa teklifinde veteriner hekimlere de ...
Alkol ve hız kazayı beraberinde getirdi
YEREL HABERLER Alkol ve hız kazayı beraberinde getirdi
Eşinden kalan emekli maaşını bağışladı
YEREL HABERLER Eşinden kalan emekli maaşını bağışladı
Refüje çarpan motosikletteki 2 genç öldü
YEREL HABERLER Refüje çarpan motosikletteki 2 genç öldü
(Görüntülü) Aydın'da yasağı duyan fırın ve marketlere koştu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Aydın'da yasağı duyan fırın ve marketlere ...
Buharkent İlçe Emniyet Teşkilatından Kaymakam Ülkü'ye ziyaret
YEREL HABERLER Buharkent İlçe Emniyet Teşkilatından Kaymakam Ülkü'ye ...
Motosiklet sürücüsü de hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsü de hayatını kaybetti
Nazilli’de fırıncının sosyal mesafe isyanı
YEREL HABERLER Nazilli’de fırıncının sosyal mesafe isyanı
Aydın'da yasağı duyan fırın ve marketlere koştu
YEREL HABERLER Aydın'da yasağı duyan fırın ve marketlere koştu
Kuşadası’nda trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu: Halk ekmek tam kapasite çalışacak
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu: Halk ekmek tam ...
Sokağa çıkma yasağının ardından Didimliler bakkal ve marketlere akın etti
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağının ardından Didimliler bakkal ve ...
Vali Köşger, “Vatandaşlarımız tedirgin olmasın”
YEREL HABERLER Vali Köşger, “Vatandaşlarımız tedirgin olmasın”
Aydın’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti
YEREL HABERLER Aydın’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti
Kuşadası’nda trafik kilitlendi, fırın ve marketler vatandaşların akınına uğradı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda trafik kilitlendi, fırın ve marketler ...
Vatandaşın balkon keyfi ‘pes’ dedirtti Üstte intihar girişimi, altta balkon keyfi
YEREL HABERLER Vatandaşın balkon keyfi ‘pes’ dedirtti Üstte intihar ...
Kuşadası’nda otomobil atlara çarptı Kazada biri ağır 2 kişi yaralanırken, atlar telef oldu
YEREL HABERLER Kuşadası’nda otomobil atlara çarptı Kazada biri ağır ...
Söke Ticaret Borsası tarım ürünlerine destek istedi
YEREL HABERLER Söke Ticaret Borsası tarım ürünlerine destek istedi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X