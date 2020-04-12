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Acil eylem planını devreye sokan Başkan Özcan 7/24 sahada

İHA

Acil eylem planını devreye sokan Başkan Özcan 7/24 sahada

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 2 günlük sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından Acil Eylem Planı'nı devreye soktu.
İlk olarak sabah erken saatlerde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Özcan ardından Vefa Sosyal Destek Çağrı Merkezi'nin çalışmalarını denetleyerek vatandaşların taleplerini bizzat aldı.
Yasağın ilan edilmesinin ardından oluşan panik havasıyla özellikle market ve fırınlarda sosyal mesafe kuralının ihlal edildiğini belirten Özcan, söz konusu alanlarda dezenfekte çalışmalarının başladığını ve yoğunluğun olduğu cadde ve sokakların sabunlu suyla yıkanacağını ifade etti.
Aynı zamanda Nazilli genelinde gıda dağıtımının devam ettiğini belirten Başkan Özcan, Kent Konseyi ve Nazilli Hayvanseverler Derneği ile de sokak hayvanlarının aç kalmaması için belirlenen noktalara mama bıraktı.
Virüsün Türkiye'de görüldüğü ilk günden bu yana gece gündüz demeden sahada çalışan Özcan, halen görevinin başında olan kamu personelini de unutmadı. Sahada çalışan personellere, bekçilere ve polislere yemek dağıtarak moral veren Başkan Özcan, birlik ve beraberlik içerisinde yaşanılan zor sürecin en kısa sürede atlatılacağını belirtti.
Acil Eylem Planı ile ilgili konuşan Özcan; "Dünya genelinde yayılmış olan koronavirüs ülkemize sirayet ettikten sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi ile aldığımız tedbirler kapsamında şehrimizin tamamında ilaçlama yapılmış, gerekli önlemler alınmıştır. Bunun neticesini de en iyi şekilde görmekteyiz. İlçemizde Nazilli kaynaklı vaka yoktur ve şuanda COVİD 19 kaynaklı ölüm yaşanmamıştır. Dün itibariyle devletimiz 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmiştir. O andan itibaren daha önce hazırlamış olduğumuz Acil Eylem Planı'mızı devreye soktuk. Bu kapsamda Temizlik ve Park Bahçe Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir. Dün yasağın ilan edilmesinin ardından çok ciddi bir yoğunluk oluşturan market, fırın ve manavlar ciddi bulaştırma etkisi gösterecek şekilde risk taşımaktadır. Bilim insanlarımızın söylediğine göre virüs 72 saat canlılık göstermektedir. Bugün ekiplerimiz bu alanları sabunlu su ile yıkayacaklardır. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bugünden itibaren açık olan fırınların tamamında ilaçlama yapacaklardır. Virüsün bulaşmasını engellemek amacıyla her türlü tedbiri aldık. Şuan uzun bir süre yetecek kadar elimizde ilaçlarımız mevcut. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Vatandaşımızın içi rahat olsun. Nazilli Belediyesi devletimizle birlikte tüm vatandaşlarımızın hizmetindedir" dedi.
Vefa Sosyal Destek Çağrı Merkezi'nin kurulmasından itibaren binlerce vatandaşın taleplerinin karşılandığını belirten Başkan Özcan; "Dün itibariyle artık tüm vatandaşlarımız 444 1 391 numaralı hattan bizlere ulaşabilirler. Muhtarlarımızla koordineli bir biçimde gıda yardımlarımıza devam etmekteyiz. Nazilli Belediyesi üzerine düşen her türlü görevi yerine getirmektedir. Ekip arkadaşlarımızın tamamına tek tek teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamımız Sedat Sırrı Arısoy beyefendiye ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu hanımefendiye desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Bu zor süreci başarılı ve sağlıklı bir şekilde geçireceğimize inanıyorum" sözlerini kaydetti.

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