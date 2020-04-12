Emektar muhtar nostaljiyi yaşatıyor

– Aydın’ın Didim ilçesinde, 35 yıldır mahalle muhtarlığı yapan Bahri Aşık, başta radyo ve dikiş makinesi olmak üzere eski eşyaları tamir ederek yaşam veriyor.

Didim’in Hisar Mahallesi Muhtarı Bahri Aşık, eski radyo tamiri yanı sıra eskiye ait dikiş makinaları ve bazı eşyaların tamirini de yaparak nostaljiyi yaşatmayı sürdürüyor.

Korona virüs nedeniyle vatandaşların genelde evde kaldıklarını, mahalledeki işletmeler de sadece evlere servis yaptıklarını ifade eden muhtar Bahri Aşık, belediyenin işi gereği dışarıda muhtarlıkla işi olan vatandaşlara verilmek üzere bir koli dolu maske verdiğini belirtti.

Hisar Mahalle Muhtar Bahri Aşık, mahallede yaşayan bir hayırsever de ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere muhtarlığa bir düzüne zeytinyağı ile 6 koli erzak bıraktığını sözlerine ekledi.

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