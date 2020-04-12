Kuşadası Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Kuşadası Belediyesi, korona virüs (Covid19) nedeniyle ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde sokak hayvanlarını da unutmadı.

Bu kapsamda ekipler sokak hayvanlarının yoğunlukla bulunduğu noktalara mama ve su takviyesinde bulundu.

Kuşadası Belediyesi, içerisinde Aydın’ın da bulunduğu 30 Büyükşehir ile Zonguldak’ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmesiyle birlikte kentte yaşamın olumsuz etkilenmemesi için harekete geçti. Vatandaşların gıda ve ilaç gibi bir takım ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma yürüten ekipler bir yandan da sokağa çıkma yasağı nedeniyle aç kalma tehlikesi altında olan sokak hayvanları için kolları sıvadı. Belediyenin farklı birimlerinde çalışan 24 personel İlçenin farklı noktalarına can dostlar için mama ve su dağıttı.



Hayvan dostu politikalarıyla tanınan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “içişleri Bakanılığı’nın içerisinde Aydın’ın da bulunduğu 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan etmesiyle birlikte kentimizde seferberlik başlattık. Bu süreçte hemşehrilerimizin temel ihtiyaçlarını gidermek en önemli görevimiz. Kötü günlerden geçerken en sadık dostlarımız olan sokak hayvanlarını da unutmadık. Korona virüs salgının hayatımızı çıkmaza soktuğu ilk günlerden itibaren can dostlarımızı da yalnız bırakmadık. Faaliyetleri geçici olarak durdurulan restoran ve kafeteryaların beslediği sokak hayvanları için mama toplayarak aç kalmalarını engelledik. Bu iki günlük sürecin onlar için daha zor geçeceğini düşünerek kentimizin farklı noktalarına mama ve su dağıttık. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağımıza inancım sonsuz” dedi.

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