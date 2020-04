Nazilli'de dezenfekte ekipleri aralıksız çalışıyor

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, pazar mesaisine Bozyurt, Yeşil, Cumhuriyet, Şirinevler, Yeni Sanayi, Sümer ve Zafer mahallelerinde devam eden dezenfekte çalışmalarını inceleyerek başladı.

82 mahallenin tamamında rutin olarak ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Özcan, "Cadde cadde, sokak sokak Nazillimizin her karışında koronavirüs ile mücadeleye devam edeceğiz" dedi.



Dezenfekte çalışmaları kapsamında Asım'ın Nesli İmamhatip Lisesi'de tedbir amaçlı karantinaya alınan infaz koruma memurlarını ziyaret eden Başkan Özcan, ardından sokağa çıkma yasağı nedeniyle Yeni Sanayi'de bulunan kamyon garajında mahsur kalan şoförlerle görüştü.

Şoförlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan Özcan; "Dicle'nin kenarında kurdun kaptığı koyun bile bizim mesuliyetimiz altındadır. Dün olduğu gibi bugün de her bir yurttaşımız, her bir hemşehrimiz, 7'den 70'e herkes için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki park, bahçe, cadde, sokak, fırın ve satış alanlarında ekipler sterilazyon çalışması yaptı.

Covid19 ile yoğun ve etkin bir şekilde mücadele ettiklerini ifade eden Özcan; "Bugüne kadar kent merkezimizde ve kırsalda girmediğimiz tek bir nokta kalmadı. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu cadde ve sokaklarımızın tamamını sabunlu su ile yıkadık. Pekçok noktada dezenfekte çalışması yaptık. Kırsal mahallelerimizde de 2 ekibimiz sürekli olarak ilaçlama çalışması yapıyor. Koronavirüs ile mücadelede gösterdiğimiz kararlı tutumun faydasını inşallah göreceğiz. İlçemizde herhangi bir can kaybı yaşanmaması bizim açımızdan sevindiricidir. Bundan sonraki süreçte de halkımızın daha duyarlı davranması ve zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları gerekmektedir. Bu noktada kişisel olarak gerekli önlemlerini alan ve halk sağlığının korunması noktasında bizlere destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

