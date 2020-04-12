Polis memuru, susayan köpeğe elleriyle su içirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>İslam KELEŞ/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde devriye gezen polis memuru Serhat Pirinççi, sokakta gördüğü köpeğe plastik bardakla su içirdi. <br>Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Kemal Paşa Mahallesi Şehitler ve Gaziler Parkı´ında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde devriye görevi yaptığı sırada su içen polis memuru Serhat Pirinççi, sokakta bir köpeğin kendisine baktığını farketti. Bunun üzerine Pirinççi, susamış olabileceğini düşündüğü köpeğe, elindeki plastik bardakla su içirmeye çalıştı. susadığı anlaşılan köpek uzun süre polis pirinççi'nin kendisine uzattığı bardaktan su içti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf büyük beğeni topladı. DHA-Genel Türkiye-Aydın İslam KELEŞ<br>2020-04-12 22:00:34<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.