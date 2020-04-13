Karantinadaki işçiden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a videolu teşekkür Ahmet Özyol: “Allah, Reisimizden bin kere razı olsun, devletimiz var olsun”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karantinadaki işçiden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a videolu teşekkür Ahmet Özyol: “Allah, Reisimizden bin kere razı olsun, devletimiz var olsun”

İHA

Korona virüs tedbirleri kapsamında Cezayir'den Aydın'a getirilerek karantinaya alınan Ahmet Özyol (52), karantina günlerini anlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Özyol, "Allah, Reisimizden bin kere razı olsun, bizleri sahipsiz bırakmadı" dedi.

Karantinadaki işçiden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a videolu teşekkür Ahmet Özyol: “Allah, Reisimizden bin kere razı olsun, devletimiz var olsun”

Korona virüs tedbirleri kapsamında Cezayir’den Aydın’a getirilerek karantinaya alınan Ahmet Özyol (52), karantina günlerini anlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Özyol, "Allah, Reisimizden bin kere razı olsun, bizleri sahipsiz bırakmadı" dedi.
Cezayir’den uçakla alınarak Türkiye’ye getirilen ve yapılan sağlık kontrollerinin ardından Aydın’daki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında 14 gün sürecek karantina süreci başlatılan vatandaşlardan Ahmet Özyol kamera karşısına geçerek karantina günlerini anlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerine sahip çıktığını kaydeden alçı ve boya ustası 52 yaşındaki Ahmet Özyol, “Biz Cezayir’den son uçakla gelen 450 kişiyiz. Aydın Adnan Menderes Kız Öğrenci Yurdu’nda kalıyoruz. Bizi buraya getirdiler. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bizleri oradan buraya kadar getirdi. Burada da çok iyi şartlarda bakıyorlar. Her yer ter temiz ve yemeklerimiz çok güzel. Buranın yönetimi çok iyi. Dışarıdan bir ihtiyacımız olduğunda ihtiyaçlarımızı alıp, getiriyorlar. Bizle yakından ilgileniyorlar. Allah herkesten razı olsun. Reisimizden de binlerce kez razı olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürler ediyorum. Bizleri ta oradan buralara kadar zahmet etti getirtti. Başka birileri olsaydı bize sahip bile çıkmazdı. Nasıl gittiyseniz öyle gelin diyebilirdi. Ama Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Bizim için öyle düşünmedi, bizleri orada bırakmadı. Sayın babamıza çok teşekkür ediyoruz. O bizim babamız, Allah ondan tekrar tekrar razı olsun. Allah devletimize daha çok versin inşallah” dedi.
Özyol ve beraberinde gelen vatandaşların karantina sürecinin 19 Nisan Pazar günü sona ereceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisten 12 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Polisten 12 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi
Aydın’da 73 iş yeri fiyat ve haksız ticari uygulama yönünden denetlendi
YEREL HABERLER Aydın’da 73 iş yeri fiyat ve haksız ticari uygulama ...
Alkollü sürücü, düz yolda kaza yaptı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü, düz yolda kaza yaptı
Metin Yavuz; "Asıl şimdi başlıyoruz" AK Partili Yavuz'dan Süleyman Soylu paylaşımı
YEREL HABERLER Metin Yavuz; "Asıl şimdi başlıyoruz" AK Partili ...
Aydın’da iki günde 32 bin 419 talep yerine getirildi
YEREL HABERLER Aydın’da iki günde 32 bin 419 talep yerine getirildi
AK Parti MKYK Üyesi Yavuz: "Sevinicileri sevindirmeyelim"
YEREL HABERLER AK Parti MKYK Üyesi Yavuz: "Sevinicileri ...
Kuyucak’ta vatandaşların ihtiyaçları karşılandı
YEREL HABERLER Kuyucak’ta vatandaşların ihtiyaçları karşılandı
Polis memuru, susayan köpeğe elleriyle su içirdi
YEREL HABERLER Polis memuru, susayan köpeğe elleriyle su içirdi
Nazilli'de dezenfekte ekipleri aralıksız çalışıyor
YEREL HABERLER Nazilli'de dezenfekte ekipleri aralıksız çalışıyor
Oyunun ölçüsünü kaçıran kedi, kumruyu yaraladı Sokaklar boşalınca, kediler caddede ava çıktı
YEREL HABERLER Oyunun ölçüsünü kaçıran kedi, kumruyu ...
Kuşadası iki gündür sessiz
YEREL HABERLER Kuşadası iki gündür sessiz
Aydın’da eczaneler maske dağıtımına başlıyor
YEREL HABERLER Aydın’da eczaneler maske dağıtımına başlıyor
Kuşadası Belediyesi yasağın ikinci gününde de vatandaşları yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi yasağın ikinci gününde de ...
Kuşadası Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Boş kalan sokaklar belediye tarafından yıkandı
YEREL HABERLER Boş kalan sokaklar belediye tarafından yıkandı
5 yaşındaki Zeynep, evlerinin balkon camlarını tuvale çevirdi
YEREL HABERLER 5 yaşındaki Zeynep, evlerinin balkon camlarını tuvale ...
(Görüntülü) Küçük Zeynep, evlerinin balkon korkuluk camlarını tuvale çevirdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Küçük Zeynep, evlerinin balkon korkuluk ...
Kuyucak Belediyesi sokak hayvanlarının yanında
YEREL HABERLER Kuyucak Belediyesi sokak hayvanlarının yanında
NTO konsey toplantısında üyelerinin taleplerini aktardı
YEREL HABERLER NTO konsey toplantısında üyelerinin taleplerini ...
Vatandaş evden çıkamayınca, ineklerin otunu zabıta biçip getirdi Buharkent Zabıtası, hizmette sınır tanımadı
YEREL HABERLER Vatandaş evden çıkamayınca, ineklerin otunu zabıta ...
Kamyon şoförlerinin imdadına Başkan Özcan yetişti
YEREL HABERLER Kamyon şoförlerinin imdadına Başkan Özcan yetişti
Emektar muhtar nostaljiyi yaşatıyor
YEREL HABERLER Emektar muhtar nostaljiyi yaşatıyor
Acil eylem planını devreye sokan Başkan Özcan 7/24 sahada
YEREL HABERLER Acil eylem planını devreye sokan Başkan Özcan 7/24 ...
(Görüntülü) Aydın'da sokaklar bomboş kaldı (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Aydın'da sokaklar bomboş kaldı (2)

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X