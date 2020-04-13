Korona virüs görülen Çallı'da dezenfeksiyon çalışması yapıldı

– Korona virüs vakasının görüldüğü Koçarlı’nın Çallı Mahallesi’nde muhtarlık binası başta olmak üzere tüm ortak kullanım alanları ve yollar Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.

Korona virüs salgınına karşı tedbirler almaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını mahallelerde de sürdürüyor. Koçarlı’nın Çallı Mahalle Muhtarı Hasan Sarıoğlu ve kardeşinde görülen korona virüs vakası sebebiyle mahallede dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi. Diğer taraftan Aydın’ın diğer ilçelerinde olduğu gibi Koçarlı’nın mahallelerinde de vatandaşların ekmek ihtiyacı büyükşehir belediyesinin bir kuruluşu olan halk ekmek tarafından karşılandı.

Vatandaşlar yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederken ilçede Çallı Mahallesi’nin yanı sıra Çakırbeyli ve Çulhalar mahallelerinde de dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.

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