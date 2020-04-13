Aydın’da yasağı ihlal eden 400 kişiye 994 bin TL ceza kesildi

Aydın il genelinde, İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu uygulamaya konulan 48 saatlik sokağa çıkma yasağını ihlal eden 400 kişiye toplam 994 bin TL ceza kesildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında 17 ilçede yasaklara uymayan kişiler hakkında denetim yaptı. Yapılan denetimler kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 107 kişiye 313 bin TL, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ise 293 kişiye 681 bin TL cezai işlem uygulandı. Toplamda 400 kişiye 994 bin TL cezai işlem uygulandı.

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