Aydın Büyükşehir Belediyesi zabıtası salgına karşı teyakkuzda

Aydın Büyükşehir Belediyesi zabıtası, yoğun bir çalışma takvimi uygulayarak korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlerin denetlemesini yapıyor.

Aydın genelinde marketlerde maskesiz alışveriş yapılamayacağı konusunda işyerlerine ve vatandaşa uyarılar yapıldı. Büyükşehir zabıtası evden çıkmaları yasak olan vatandaşların market ihtiyaçlarını da gideriyor.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler Aydın Büyükşehir Belediyesi zabıtası tarafından sıkı sıkı denetleniyor. Zabıta personeli tarafından marketlerde aynı anda bulunabilecek müşteri sayısı ve marketlerin müşteri kabul edebilecekleri çalışma saatlerinin yer aldığı açıklayıcı broşürler dağıtılırken, bu broşürlerin görünür yerlerde kullanılması sağlanıyor. Diğer taraftan evden çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlarla kronik rahatsızlığı olan vatandaşların market ve diğer ihtiyaçları için AYBA personelinin yanı sıra zabıta personeli de yardımcı oluyor.

Konulan kurallara uyulmasının salgının yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlerden olduğunu hatırlatan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşlardan ve iş yerlerinden kurallara uymalarını istedi.

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