Aydın BİLSEM’den uzaktan eğitime destek

Uzaktan eğitime destek olmak amacıyla Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi’nden bir öğretmenin de gönüllü olarak destek verdiği Türkiye’den 33 öğretmenin hazırladığı ders içerikleri internet üzerinden erişime sunuldu.

Eylül ayında başlatılan ‘English Beyond Ability (EBA)’ adlı eTwinning projesi kapsamında projede yer alan 33 öğretmen, uzaktan eğitim sürecinde 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrenciler için müfredatla uyumlu İngilizce ders kitapları hazırlayarak internet ortamında erişime sundu.

Projede Aydın’ı, Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi İngilizce Öğretmeni Zehra Ateş temsil etti.

Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı EBA platformunun öğrenciler tarafından aktif şekilde kullanılması ve EBA için içeriklerin üretilmesi hedefleniyor. Bu hedefler doğrultusunda projede yer alan öğretmenler ve öğrenciler, dil bilgisi çalışmaları, okumadinleme metinleri, konuşmayazma aktiviteleri, kelime çalışmaları, oyunlar gibi pek çok içeriğin yer aldığı kitapları tüm öğrencilerin erişimine hazır hale getirdi.

Dijital halde sunulan bu kitaplardan uzaktan eğitim döneminde öğretmen ve öğrencilerin faydalanması bekleniyor.

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