Kayınbiraderini bıçakla başından yaraladı, motosikletle kaçarken yakalandı

Polise 4x4'lük üs! Laboratuvar bile var

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<br>Eşber OKAYER/KUŞADASI(Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, emekli astsubay Ö.O., tartıştığı kayınbiraderi K.A.'yı başından bıçaklayarak, yaraladı. Ö.O., motosikletle kaçarken, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. <br>Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Camikebir Mahallesi Bozkurt Sokak'ta meydana geldi. Emekli astsubay Ö.O., kayınbiraderi K.A. ile sahilde oturup, alkol aldı. Bir süre sonra ikili arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Ö.O., cebinden çıkardığı bıçakla K.A.'yı başından yaraladı. K.A., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosikletle kaçmaya çalışan Ö.O. ise polis tarafından Kadınlar Deniz Mahallesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Tedaviye alınan K.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER <br>2020-04-14 12:41:23<br>

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