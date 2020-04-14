Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Polise 4x4'lük üs! Laboratuvar bile var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,75 – 17,60 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Natürel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,75 TL en çok 17,60 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 17,750 TL.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.