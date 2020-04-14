Yayaya çarpan otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı

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<br>Bahattin ALBAYRAK/BOZDOĞAN (Aydın), (DHA) AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan otomobil, sulama kanalına düştü. Kazada yaya ve sürücü yaralandı. <br>Kaza, sabah saatlerinde, Eymir Mahallesi Gaffar Kuyusu kavşağında meydana geldi. Servet İçi, yönetimindeki 09 B 2068 plakalı otomobille yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman Aksoy'a çarptı. Ardından İçi'nin kullandığı otomobil, DSİ'ye ait yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki sulama kanalına düştü. Kazada Aksoy ile sürücü İçi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Bozdoğan Bahattin ALBAYRAK<br>2020-04-14 13:38:31<br>

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