Aydın’da korona virüsten iyileşen sayısı 19’a yükseldi

Aydın’da korona virüsü pozitif çıktığı için tedaviye alınan kişilerden virüsü atlatıp iyileşen hasta sayısı 19’a çıktı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri iyileşen hastalardan birinin yoğun bakımda tedavi gören 60 yaş üstü bir hasta olduğunu belirtti.

Yaklaşık 1 aydır Korona virüsü ile mücadele eden ülkemizde en az vaka sayısına sahip illerden biri olan Aydın’da şu anda karantinadaki pozitifli vaka sayısının 50 civarında olduğu, korona virüs testleri pozitif çıktıktan sonra tedaviye alınan hastalardan ise 19 kişinin sağlığına kavuşarak taburcu edildiği belirtildi.



“Kurallara uymaya devam edin çağrısı”

Dünya genelinde ölümlere neden olan ve ülkemizi de etkileyen bu süreçten bir an önce kurtulmak için herkesin kurallara sıkı sıkı uymasını isteyen Aydın İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Aydın’da durumun iyi olduğunu belirterek “Herkes kurallara uymaya devam etsin. Evde kal” çağrısını yinelediler.

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