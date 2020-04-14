Nazilli’de 2.Acil Eylem Planı toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nazilli’de 2.Acil Eylem Planı toplantısı yapıldı

İHA

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Acil Eylem Planı çerçevesinde başkan yardımcıları, daire müdürleri, muhtarlar ve Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Kemal Cansız ile bir araya geldi.

Nazilli’de 2.Acil Eylem Planı toplantısı yapıldı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Acil Eylem Planı çerçevesinde başkan yardımcıları, daire müdürleri, muhtarlar ve Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Kemal Cansız ile bir araya geldi.
Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı çerçevesinde alınan tedbirler ve pazar alanlarının durumu görüşülerek, telekonferans yoluyla Nazilli Devlet Hastanesi'nin son durumuna ilişkin bilgi alındı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Nazillimizin 82 mahallesinin tamamında tüm birimlerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz 22 Mart 13 Nisan tarihleri arasında 11 binden fazla ailemizin yardımına koştu. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu alanların tamamında birçok kez dezenfekte çalışması yaptık. Yine pazar alanlarımızın tamamında hem kurulduktan önce hem de kurulduktan sonra ilaçlama çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve maske dağıtımımızı yaptık. Ordu Caddesi, Hürriyet Caddesi ve Uzun Çarşı gibi sürekli sirkülasyon halinde olan alanlarda sabunlu su ile yıkama yaparak Covid19' un yayılma riskini önlemeye çalıştık. Bugün geldiğimiz noktada Nazillimizin pek çok il ve ilçeye oranla iyi durumda olduğunu söylemek mümkün. Ancak aldığımız tedbirleri hafifletmeden, evlerimizde kalarak bu durumu sürdürmemiz ve bu süreci en iyi şekilde atlatmamız gerekiyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantı sonrası, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını dikkate alarak Şirinevler, Turan ve Yeni Mahalle'de kurulan pazarlarımızın Cuma günü kurulması kararı alınmıştır. Tüm vatandaşlarımızın buna göre hareket etmelerini ve gerekli kişisel önlemlerini almalarını rica ediyorum. Tüm hemşehrilerime bir kez daha sağlıklı günler diliyor, ihtiyaç duydukları an 444 1 391 numaralı telefondan bizlere ulaşabileceklerini hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ali Çankır; “CHP, af teklifine karşı değildir”
YEREL HABERLER Ali Çankır; “CHP, af teklifine karşı değildir”
Büyükşehir, annelerin talebini yerine getiriyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, annelerin talebini yerine getiriyor
Efeler’de eczaneler ve sağlık ocakları dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Efeler’de eczaneler ve sağlık ocakları dezenfekte ...
Kuyucak’ta sokağa çıkma yasağı nedeniyle pazar erken kurulacak
YEREL HABERLER Kuyucak’ta sokağa çıkma yasağı nedeniyle pazar erken ...
Aydın’da korona virüsten iyileşen sayısı 19’a yükseldi
YEREL HABERLER Aydın’da korona virüsten iyileşen sayısı 19’a ...
Buharkent’te marketler denetlendi
YEREL HABERLER Buharkent’te marketler denetlendi
Başkan Atay’dan sosyal mesafe hassasiyeti
YEREL HABERLER Başkan Atay’dan sosyal mesafe hassasiyeti
Yayaya çarpan otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yayaya çarpan otomobil sulama kanalına düştü: 2 ...
Kuyucak Belediyesi esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı
YEREL HABERLER Kuyucak Belediyesi esnaf ve vatandaşlara maske ...
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Kayınbiraderini bıçakla başından yaraladı, motosikletle kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Kayınbiraderini bıçakla başından yaraladı, ...
Başkan Çetindoğan, esnafın derdini anlattı “Aydın Birliği olarak 25 maddelik öneri sunduk”
YEREL HABERLER Başkan Çetindoğan, esnafın derdini anlattı “Aydın ...
Efeler’de pazaryerlerine dezenfeksiyon tünelinden giriliyor
YEREL HABERLER Efeler’de pazaryerlerine dezenfeksiyon tünelinden ...
Bozdoğan’da otomobil kanala uçtu; 2 yaralı
YEREL HABERLER Bozdoğan’da otomobil kanala uçtu; 2 yaralı
Aydın’da Psikososyal Destek Birimi’nden 17 kişi faydalandı
YEREL HABERLER Aydın’da Psikososyal Destek Birimi’nden 17 kişi ...
Doğal şifa kaynağı ama sadece çiçek olarak görülüyor Köylüler sahip oldukları endemik bitkinin değerlendirilmesini istiyor
YEREL HABERLER Doğal şifa kaynağı ama sadece çiçek olarak ...
AK Parti’li Yavuz; “SSK’yı batırdığınız dönem ile şimdiki dönem sağlık standartlarını kıyaslamayın”
YEREL HABERLER AK Parti’li Yavuz; “SSK’yı batırdığınız dönem ile ...
Bozdoğan’da Korunga Projesi hayata geçirildi
YEREL HABERLER Bozdoğan’da Korunga Projesi hayata geçirildi
Aydın BİLSEM’den uzaktan eğitime destek
YEREL HABERLER Aydın BİLSEM’den uzaktan eğitime destek
Didim sahilleri sessizliğini koruyor
YEREL HABERLER Didim sahilleri sessizliğini koruyor
Ecel motosiklet kullanırken yakaladı
YEREL HABERLER Ecel motosiklet kullanırken yakaladı
Başkan Öndeş’ten sağlık çalışanları ve Tarım İlçe Müdürlüğü’ne teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Öndeş’ten sağlık çalışanları ve Tarım İlçe ...
ADÜ Ziraat Fakültesi’nden ‘Ziraat Çiftliği’ markası
YEREL HABERLER ADÜ Ziraat Fakültesi’nden ‘Ziraat Çiftliği’ markası
Yenipazar'da hafta sonu bin 248 talep yerine getirildi
YEREL HABERLER Yenipazar'da hafta sonu bin 248 talep yerine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X