Otizmli çocuktan çok sevdiği polislere pastalı sürpriz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Otizmli çocuktan çok sevdiği polislere pastalı sürpriz

DHA

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kavga ihbarına giden polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümünü nedeniyle otizmli Erhan Koç'un (14) pastalı sürpriziyle karşılaştı. Turan Mahallesi Sosyal Güvenlik Kurumu yanında bulunan parkta kavga edildiği ihbar üzerine, polis ekipleri olay yerine gitti. Kavganın olmadığını gören ekipler, otizmli Erhan Koç'un ailesiyle birlikte hazırladığı sürprizle karşılaştı. Ekipler için pasta hazırlayan ve parkta bulunan kamelyayı süsleyen Koç ailesi, oğulları Erhan ve polis ekipleri pastayı üflerken...

Otizmli çocuktan çok sevdiği polislere pastalı sürpriz

<br>Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kavga ihbarına giden polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümünü nedeniyle otizmli Erhan Koç'un (14) pastalı sürpriziyle karşılaştı.<br>Turan Mahallesi Sosyal Güvenlik Kurumu yanında bulunan parkta kavga edildiği ihbar üzerine, polis ekipleri olay yerine gitti. Kavganın olmadığını gören ekipler, otizmli Erhan Koç'un ailesiyle birlikte hazırladığı sürprizle karşılaştı. Ekipler için pasta hazırlayan ve parkta bulunan kamelyayı süsleyen Koç ailesi, oğulları Erhan ve polis ekipleri pastayı üflerken konfeti de patlattı. Bu sürprizi oğlu Erhan'ın düşündüğünü belirten anne Sultan Koç, "Oğlum otizmli ve polisleri çok seviyor. Onlara çok özeniyor. Polis olmak istiyor. Polislerimiz bizim için gecegündüz demeden canlarını hiçe sayarak çalışmalarını sürdürüyor. Biz de bizim güvenliğimiz için çalışan polis kardeşlerimize oğlum Erhan Koç'un isteği üzerine bu şekilde küçük bir sürpriz hazırlamak istedik" dedi.<br>Olay yerine gelen ve gördükleri manzara karşısında şaşıran polis ekipleri, Koç ailesine teşekkür ederek Erhan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.   DHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK<br>2020-04-14 15:52:21<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın Büyükşehir Belediyesi Salı Pazarı’nda binlerce maske dağıttı
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi Salı Pazarı’nda binlerce ...
Didim’de halk pazarlarını günleri değişti
YEREL HABERLER Didim’de halk pazarlarını günleri değişti
NTO Komite Başkanları sanal ortamda toplandı
YEREL HABERLER NTO Komite Başkanları sanal ortamda toplandı
Ali Çankır; “CHP, af teklifine karşı değildir”
YEREL HABERLER Ali Çankır; “CHP, af teklifine karşı değildir”
Büyükşehir, annelerin talebini yerine getiriyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, annelerin talebini yerine getiriyor
Nazilli’de 2.Acil Eylem Planı toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Nazilli’de 2.Acil Eylem Planı toplantısı yapıldı
Efeler’de eczaneler ve sağlık ocakları dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Efeler’de eczaneler ve sağlık ocakları dezenfekte ...
Kuyucak’ta sokağa çıkma yasağı nedeniyle pazar erken kurulacak
YEREL HABERLER Kuyucak’ta sokağa çıkma yasağı nedeniyle pazar erken ...
Aydın’da korona virüsten iyileşen sayısı 19’a yükseldi
YEREL HABERLER Aydın’da korona virüsten iyileşen sayısı 19’a ...
Buharkent’te marketler denetlendi
YEREL HABERLER Buharkent’te marketler denetlendi
Başkan Atay’dan sosyal mesafe hassasiyeti
YEREL HABERLER Başkan Atay’dan sosyal mesafe hassasiyeti
Yayaya çarpan otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yayaya çarpan otomobil sulama kanalına düştü: 2 ...
Kuyucak Belediyesi esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı
YEREL HABERLER Kuyucak Belediyesi esnaf ve vatandaşlara maske ...
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Kayınbiraderini bıçakla başından yaraladı, motosikletle kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Kayınbiraderini bıçakla başından yaraladı, ...
Başkan Çetindoğan, esnafın derdini anlattı “Aydın Birliği olarak 25 maddelik öneri sunduk”
YEREL HABERLER Başkan Çetindoğan, esnafın derdini anlattı “Aydın ...
Efeler’de pazaryerlerine dezenfeksiyon tünelinden giriliyor
YEREL HABERLER Efeler’de pazaryerlerine dezenfeksiyon tünelinden ...
Bozdoğan’da otomobil kanala uçtu; 2 yaralı
YEREL HABERLER Bozdoğan’da otomobil kanala uçtu; 2 yaralı
Aydın’da Psikososyal Destek Birimi’nden 17 kişi faydalandı
YEREL HABERLER Aydın’da Psikososyal Destek Birimi’nden 17 kişi ...
Doğal şifa kaynağı ama sadece çiçek olarak görülüyor Köylüler sahip oldukları endemik bitkinin değerlendirilmesini istiyor
YEREL HABERLER Doğal şifa kaynağı ama sadece çiçek olarak ...
AK Parti’li Yavuz; “SSK’yı batırdığınız dönem ile şimdiki dönem sağlık standartlarını kıyaslamayın”
YEREL HABERLER AK Parti’li Yavuz; “SSK’yı batırdığınız dönem ile ...
Bozdoğan’da Korunga Projesi hayata geçirildi
YEREL HABERLER Bozdoğan’da Korunga Projesi hayata geçirildi
Aydın BİLSEM’den uzaktan eğitime destek
YEREL HABERLER Aydın BİLSEM’den uzaktan eğitime destek
Didim sahilleri sessizliğini koruyor
YEREL HABERLER Didim sahilleri sessizliğini koruyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X