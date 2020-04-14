Söke Ticaret Borsası solunum cihazı bağışladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Söke Ticaret Borsası solunum cihazı bağışladı

İHA

Söke Ticaret Borsası solunum cihazı bağışladı

Söke Ticaret Borsası, korona virüs (Covid19) salgın sürecinde en fazla ihtiyaç duyulan malzemelerden olan solunum cihazını (ventilatör) Söke Devlet Hastanesi'ne bağışladı.
Covid19 virüsü ile mücadelesi kapsamında elini taşın altına koyan Söke Ticaret Borsası, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine anlamlı bir bağış gerçekleştirdi.
Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine ventilatör (solunum cihazı) teslimatını Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, Başhekim Mustafa İkizek, Başhekim Yardımcısı Dr.Ahmet Aytan ve İdari işler Müdürü Fahri Denker'e yaptı. Cihazın tesliminde konuşan Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel; “Bilindiği üzere ventilatör (Solunum Cihazı) cihazlarının özellikle KOAH, zatürre, beyin kanaması ve ağır travma geçiren hastaların tedavisi aşamasında, tedavinin başarıya ulaşmasında çok önemli bir etkisi vardır. Gelecek günlerde hayatları kurtarabilmek için solunum cihazlarına ihtiyacımız olacak. Biz de Covid19 virüsünün oluşturduğu etkilerin azaltılmasına katkı amaçlı Söke Ticaret Borsası olarak elimizi taşın altına koyduk. Her gün artan Covid19 virüs vakalarının tedavisinde en çok ihtiyaç duyulan solunum yolu tedavi cihazını hastanemize teslim ettik. İlçemizde de gözlemlenen Covid19 virüsü nedeni ile hastaların yaşadıkları solunum sıkıntısına bir nebzede olsa derman olmak istedik. Temennimiz en kısa sürede bu zorlu süreci atlatmaktır.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın’da tahliye hazırlıkları başladı Açık cezaevinde kalanlar 31 Mayıs’a kadar izinli, kapalı cezaevinde kalanların dosyaları inceleniyor
YEREL HABERLER Aydın’da tahliye hazırlıkları başladı Açık cezaevinde ...
Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, sevgilisini suçladı
YEREL HABERLER Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, sevgilisini ...
Başkan Tuncel bir yüzü daha güldürdü
YEREL HABERLER Başkan Tuncel bir yüzü daha güldürdü
(Görüntülü) Otistik çocuktan polislere pastalı sürpriz
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otistik çocuktan polislere pastalı ...
Otizmli çocuktan çok sevdiği polislere pastalı sürpriz
YEREL HABERLER Otizmli çocuktan çok sevdiği polislere pastalı ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi Salı Pazarı’nda binlerce maske dağıttı
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi Salı Pazarı’nda binlerce ...
Didim’de halk pazarlarını günleri değişti
YEREL HABERLER Didim’de halk pazarlarını günleri değişti
NTO Komite Başkanları sanal ortamda toplandı
YEREL HABERLER NTO Komite Başkanları sanal ortamda toplandı
Ali Çankır; “CHP, af teklifine karşı değildir”
YEREL HABERLER Ali Çankır; “CHP, af teklifine karşı değildir”
Büyükşehir, annelerin talebini yerine getiriyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, annelerin talebini yerine getiriyor
Nazilli’de 2.Acil Eylem Planı toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Nazilli’de 2.Acil Eylem Planı toplantısı yapıldı
Efeler’de eczaneler ve sağlık ocakları dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Efeler’de eczaneler ve sağlık ocakları dezenfekte ...
Kuyucak’ta sokağa çıkma yasağı nedeniyle pazar erken kurulacak
YEREL HABERLER Kuyucak’ta sokağa çıkma yasağı nedeniyle pazar erken ...
Aydın’da korona virüsten iyileşen sayısı 19’a yükseldi
YEREL HABERLER Aydın’da korona virüsten iyileşen sayısı 19’a ...
Buharkent’te marketler denetlendi
YEREL HABERLER Buharkent’te marketler denetlendi
Başkan Atay’dan sosyal mesafe hassasiyeti
YEREL HABERLER Başkan Atay’dan sosyal mesafe hassasiyeti
Yayaya çarpan otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yayaya çarpan otomobil sulama kanalına düştü: 2 ...
Kuyucak Belediyesi esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı
YEREL HABERLER Kuyucak Belediyesi esnaf ve vatandaşlara maske ...
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Kayınbiraderini bıçakla başından yaraladı, motosikletle kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Kayınbiraderini bıçakla başından yaraladı, ...
Başkan Çetindoğan, esnafın derdini anlattı “Aydın Birliği olarak 25 maddelik öneri sunduk”
YEREL HABERLER Başkan Çetindoğan, esnafın derdini anlattı “Aydın ...
Efeler’de pazaryerlerine dezenfeksiyon tünelinden giriliyor
YEREL HABERLER Efeler’de pazaryerlerine dezenfeksiyon tünelinden ...
Bozdoğan’da otomobil kanala uçtu; 2 yaralı
YEREL HABERLER Bozdoğan’da otomobil kanala uçtu; 2 yaralı
Aydın’da Psikososyal Destek Birimi’nden 17 kişi faydalandı
YEREL HABERLER Aydın’da Psikososyal Destek Birimi’nden 17 kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X