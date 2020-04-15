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İstiridye mantarı, genç çiftin geçim kaynağı oldu 

DHA

İstiridye mantarı, genç çiftin geçim kaynağı oldu 

<br>Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde Şeyma Efe Erkalp (25) ve Olcay Erkap (30) çifti, hibe desteğiyle kurdukları serada yetiştirdikleri istiridye mantarıyla geçimlerini sağlamaya başladı.<br>İkizdere Mahallesi'nde yaşayan 3 yıllık evli Şeyma Efe Erkap ve Olcay Erkap çifti, internette istiridye mantarı yetiştiriciliğini gördü. Germencik Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursa katılan çift, belgelerini aldı. Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hibe destekli 'genç çiftçi' projesine başvuran çift, 30 bin lira hibe kazandı. Üstüne 20 bin lira ekleyen çift, 50 bin liraya mantar üretim serası kurdu.<br>SERA 8 TON ÜRETİM KAPASİTELİ<br>Yetiştirdikleri mantarı, manavlara, pazarcılara veya toptancılara verdiklerini belirten Olcay Erkap, "Mantarın perakende fiyatı, piyasaya göre 10 ila 15 lira arasında. Toptan 7 ila 9 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Poşetlerin içinde pamuk ve tohumu hazır halde alıyoruz. Bu seranın 8 ton kapasitesi var. Aldığımız kompostlardan 3 ay mantar üretimi yaptıktan sonra yeni kompostlar alıyoruz. Toplam 10 bin lira masrafımız oluyor'' dedi.<br>'BİRLİKTE BAŞARMAK ÇOK GÜZEL'<br>Eşiyle çalışmanın çok güzel olduğuna vurgu yapan Şeyma Efe Erkap ise, "Evlendikten sonra kursa yazıldık. Birlikte bu işi yapmaya karar verdik. Çok iyi gidiyor. Birlikte bir işi başarmak çok güzel oluyor. Kendimiz zaten büyükbaş hayvancılık yapıyoruz. Bu mantar işi de bizim için gelir kaynağı oldu. Bu mantarı herkesin tatmasını tavsiye ederim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN<br>2020-04-15 08:10:25<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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