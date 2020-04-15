“Köşe Kapmaca” okuyucusu ile buluştu

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erkan Yüksel ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Ali Emre Dingin’in kaleme aldığı “Medya, Kamuoyu ve Siyaset Gündeminde Köşe Kapmaca” isimli kitap, Nisan ayında okuyucusu ile buluştu.

Medyanın insanlar üzerindeki etkilerinin gündem belirleme kuramı çerçevesinde ele alındığı kitapta, geleneksel gündem belirleme kuramının yanında, ikinci ve üçüncü aşama gündem belirleme kuramı, belli başlı araştırmalar ve araştırma bulgularına yer veriliyor.

Kitap hakkında bilgi veren Prof. Dr. Erkan Yüksel, kişisel olarak herkesin kendi yapacağı işleri kendisinin belirlediğini ama toplumsal sorunlara ilişkin yapılacak işler listesinin belirlenmesinde medyanın rolünün önemli olduğunu söyledi.

Dışımızdaki dünyaya ilişkin zihnimizde oluşan imajların çoğunlukla medya tarafından bize sunulan resimlerden oluştuğuna dikkat çeken Arş. Gör. Dr. Ali Emre Dingin de kitapla ilgili olarak “Kitapta tanımlanan geleneksel gündem belirleme araştırmalarında, dış dünyaya ilişkin zihnimizde var olan resmin ne ile ilgili olduğu ele alınmaktadır. İkinci aşama gündem belirlemede ise bu resmin baskın karakterleri ortaya konulmaktadır. Birkaç yıl önce ortaya atılan üçüncü aşama gündem belirlemede ise zihnimizin içindeki resimlerin oluşmasında medyanın rolü zihin haritalama araştırmasıyla incelenmektedir. Daha önce bilmediğimiz konulara ya da tanımadığımız kişilere ilişkin zihnimizde oluşan görüntünün medyada sunulan görüntüyle benzerliği ağ analiziyle ortaya konulmaktadır. Kitapta hem bu araştırmaların nasıl yapılacağı bundan sonra bu tür araştırma yapmak isteyenlere açıklanırken hem de araştırmalarda elde edilen bulgular ve yorumları okuyucu ile paylaşılmaktadır. Kitabın hem medya, kamuoyu ve siyaset ilişkisini daha yakından anlamak isteyenlere hem de araştırmacılara önemli ipuçları sunacağımı düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

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