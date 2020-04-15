Yeni yerine taşınan pazaryerinde ilk denetimi başkan yaptı

– Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, ilçe merkezindeki pazarların kapatılmasının ardından yeni yerine taşınan esnafları denetledi.

Korona Virüs tedbirleri kapsamında dün Efeler Kaymakamlığı başkanlığında gerçekleşen toplantı sonucunda Efeler Belediyesi sorumluluğunda olan Eski Otogar alanı, Fatih kapalı Pazar yeri, Efekent kapalı pazar yeri ve Ata Mahallesi Eski Mezbaha yanında bulunan Eski Halı Saha alanında hafta içi 5 gün, Umurlu ve Dalama pazar yerlerinde Cuma günleri, Çeştepe ve Ovaeymir pazar yerlerinde Pazartesi günleri pazar kurulmasına, diğer pazar yerlerinin ise kapatılmasına karar verilmişti.

Başkan Atay, Efeler Belediyesi sorumluluk alanında bulunan Fatih Kapalı Pazaryeri ve eski otogar alanına kurulan pazar yerlerini ziyaret etti. “Efeler Halkının sağlığı bizim için her şeyden önce gelir” diyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a pazar esnaflarının ve vatandaşın ilgisi gözlerden kaçmadı.

Efeler Belediyesi sorumluluk alanında bulunan Fatih Kapalı Pazaryeri ve eski otogar alanına kurulan pazar yerini ziyaret eden Başkan Atay’a Aydın Manavlar Odası Başkanı Yusuf Demirtaş eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.