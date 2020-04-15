Aydın’da cezaevlerinden tahliyeler başladı Otobüs ve minibüslerle çıkış yaptılar

İnfaz Yasası’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilerek Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından Aydın’daki cezaevlerinde tahliyeler başladı.

Yapılan çalışmalar kapsamında Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi’nden şehir dışına gidecek olan hükümlüler otobüslerle, şehiriçine gidecek olan hükümlüler ise minibüslerle cezaevinden çıkış yaptı.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından yasa kapsamında Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan hükümlülerin tahliye işlemleri başladı. Yapılan incelemelerin ve sağlık kontrollerinin ardından hükümlüler Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahsis edilen otobüsler ve çok sayıda minibüs ile tahliye edildi.

Tahliye esnasında emniyet güçleri tarafından yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.

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