Bu ses, yıllarca aynı yastığa baş koyan çiftlerin arasını açıyor

Korona virüs (Covid 19) salgını nedeniyle uzun süredir sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü karıkocalar arasında en büyük sıkıntılardan birinin de horlama sesi olduğu belirtildi. Erkeklerde daha çok görülen bu sıkıntının obez olan kişilerde ayrım yapmadığı belirtildi.

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cem Karas, sosyal bir sorun gibi gözükse de insan sağlığını da önemli derecede eden horlama sıkıntısının, tedavi edilmediği takdirde yaşam kalitesinde ciddi kayıplara neden olduğunu belirtti. Horlama’nın, solunum esnasında havanın herhangi bir nedenle daralmış olan yutak ve geniz boşluğundan geçmesi ve çevredeki yumuşak dokuları titreştirmesiyle ortaya çıkan gürültülü ses olduğunu belirten Karas, “Sokağa çıkma yasağından dolayı daha gergin olan yaşlı çiftlerimiz için horlama, son zamanlarda yıllarca aynı yastığa baş koyan çiftler arasını açan nedenler arasında yer almaktadır” dedi.

Uykuda görülen solunum bozukluklarının en hafifi olan horlamanın normal erişkin inanların en az yüzde 10’unda, çocukların yüzde 12’sinde 60 yaş üzerindekilerin nerdeyse yarısında görüldüğünü belirten Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cem Karas, bu sorunun ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

Erkeklerde 23 kat fazla görülüyor

Horlama sıkıntısının, en sık 4065 yaşları arasında karşımıza çıktığını ve erkeklerde kadınlara oranla 23 kat fazla görüldüğünü kaydeden Op. Dr. Cem Karas, “Kadınlarda ise menapozdan sonra artar. Uyku apne sendromu görülme sıklığının erkeklerde yüzde 4, kadınlarda yüzde 2 olduğu bildirilmiştir. Hem halk tarafından, hem de hekimler arasında çok iyi tanınmayan bir sendrom olduğundan tanıda gecikmelere sık rastlanır. Horlama ve uyku apnesinin en önemli nedenlerinden biri obezitedir” dedi.

“Uyku kalitesi de yok oluyor, bir gecede 300400 kez uyandırıyor”

Horlama ve uyku apnesinin kişinin uyku kalitesini de bozduğunu bu nedenle horlama ve apneye sebebiyet veren aşırı kiloya karşı dikkatli olunmasını isteyen Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cem Karas, “Bu hastalık sahibini bir gecede 300400 kez uyandırırı. Çok fark edilmese de bu durum insanın uyku kalitesini çok düşürür. Bunun yanında sadece hastalığın sahibi değil aynı yatağı birlikte paylaştığı hayat arkadaşı da hastalıktan ciddi derecede olumsuz etkilenir” diyerek sıkıntı yaşayanların mutlaka hekime başvurmasını tavsiye etti.

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