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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

İHA

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,25 – 18,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,25 – 18,00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Natürel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,25 TL en çok 18,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 20,00 TL.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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