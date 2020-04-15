Kuşadası Belediyesi’nden 9 günde 5 bin koli yardım

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in korona virüs ile mücadele kapsamında ekonomik açıdan mağdur olan vatandaşlar için “Birlikte Güçlüyüz” sloganıyla başlattığı yardım kampanyasına destek yağdı. Başkan Günel’in çağrısı etrafında kısa sürede kenetlenen binlerce Kuşadalı, “Biz Yanındayız, Yeter ki Sen Evde Kal” diyerek ihtiyaç sahipleri için başlatılan kampanyaya bağışta bulundu.



Kuşadası, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı kenetlendi. Belediye Başkanı Ömer Günel, salgın hastalıkla mücadele sırasında işini kaybetmiş ve ekonomik açıdan mağdur olan vatandaşlara destek olmak için “Birlikte Güçlüyüz” sloganı ile yardım kampanyası başlattı. Başkan Ömer Günel’in fitilini ateşlediği kampanya, kısasürede çığ gibi büyüyerek seferberliğe dönüştü.



Çağrıya kayıtsız kalmayan binlerce kişi, yapacakları yardımın Kuşadası Belediyesi aracılığıyla doğru adreslere ulaştırılacak olmasının verdiği gönül rahatlığı içinde kampanyaya omuz verdi. Hayırseverlerden toplanan bağışlar ile ilk 9 günde içerisinde yağ, un, toz şeker, bakliyat ve makarna gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu 5 bin destek kolisi hazırlandı. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, Güvercin Masa ve belediyede çalışan gönüllü personel, kolileri ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere ulaştırmaya başladı.



Kuşadası’nda yaşayan herkesin yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Ülke olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bu günleri ancak dayanışma içerisinde olursak atlatabiliriz. Şimdi birlik olma zamanı. Geçen hafta başlattığımız yardım kampanyasına hemşehrilerim sahip çıktı. Taşın altına elini koyarak bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Yardım kampanyamız gün geçtikçeçoğalacak” diye konuştu.

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