Kuşadası Orman İşletme Şefliğine Mustafa Kurşunluoğlu atandı

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Kuşadası Orman İşletme Şefliğine Koçarlı Orman İşletme Şefi Mustafa Kurşunluğu atandı. Kurşunluoğlu Kaymakam Yücel’i ziyaret ederek, görevine başladı.

Bilindiği gibi Kuşadası Orman İşletme Şefi olarak görev yapan Volkan Aydın, kısa bir süre önce Marmaris Orman İşletme Müdür Yardımcılığına atanmıştı. Volkan Aydın’dan boşalan Kuşadası Orman İşletme Şefliğine ise Koçarlı Orman İşletme Şefi Mustafa Kurşunluoğlu atandı. Görevi teslim alan Kurşunluoğlu, Volkan Aydın ile birlikte Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel’i ziyaret etti.

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