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Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışmalarında hız kesmedi

İHA

– Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü uzaktan eğitim çalışmalarına hız verdi. Korona virüsle mücadele nedeniyle öğrencilerin okullarında olmadığı, eğitime uzaktan devam edildiği eğitim çalışmaları kapsamında Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilere evlerinde ulaşmaya devam ediyor.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışmalarında hız kesmedi

– Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü uzaktan eğitim çalışmalarına hız verdi. Korona virüsle mücadele nedeniyle öğrencilerin okullarında olmadığı, eğitime uzaktan devam edildiği eğitim çalışmaları kapsamında Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilere evlerinde ulaşmaya devam ediyor.

Bu bağlamda 17 Nisan Cuma günü saat 16.00 da öğrencilerin Bonus Hoca'sı Süleyman Beledioğlu tarafından Instagram üzerinden "Evde Öğrenme Keyfi" konulu online bir seminer gerçekleştirilecek. Ardından 1819 Nisan CumartesiPazar günlerinde bu sene üniversite sınavına girecek olan 12. sınıf öğrencilerine yönelik online kazanım değerlendirme sınavı düzenlenecek. Etkinlikler ile ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, dildiğiniz üzere bakanlığımız TRT ve EBA üzerinden uzaktan eğitim, 8. ve 12. sınıflar için canlı ders anlatımları, ‘bizden’ kuşağı ile veli programları, kütüphane ve müzelerin dijital ortamda ziyarete açılması gibi birçok ilklere ve yeniliğe imza atıyor. Bizler de bu hızlı dönüşüme kayıtsız kalmayarak ayak uydurmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunun için tüm faaliyetlerini öğrencilerimizin motivasyonlarını üst düzeyde tutmak, akademik başarılarını arttırmak ve bakanlığımızın organize ettiği uzaktan eğitim faaliyetlerine katkıda bulunmak adına yaptıklarını ifade etti.

Ayrıca 17 Nisan Cuma günü Süleyman Beledioğlu tarafından verilecek olan seminere tüm öğrencilerin katılmasını istediğini belirten Okumuş, 1819 Nisan CumartesiPazar günlerinde ilimizde bulunan 10 bin 500 12. sınıf öğrencilerine yapılacak olan online Kazanım Değerlendirme Sınavının ilerleyen haftalarda 8. sınıf öğrencilerine de uygulanacağını, hazırlıkların bitmek üzere olduğunu söyledi. Okumuş, "Yoğun programı içerisinde bizleri kırmayarak öğrencilerimize seminer verecek olan Süleyman Beledioğlu hocama, en büyük destekçilerimiz okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimize, ayrıca online sınav programını hazırlayan Fatih Projesi il koordinatörü ve eğitmenleri ile soruların hazırlanmasına emek veren, aynı zamanda 5'ten 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerimiz için 3 bin 500 soruluk yaprak testleri hazırlayan Aydın Ölçme Değerlendirme Merkezi'mize teşekkür ediyorum, inşallah yoğun bir katılımla önce seminerimizi sonra online sınavımızı gerçekleştireceğiz ve Aydın'ımızı hem LGS'de hem YKS'de hakettiği yere getireceğiz" dedi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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