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Didim’de hayırseverlerden sosyal dayanışma

İHA

Aydın'ın Didim ilçesinde, korona virüs önlemleri kapsamında evlerinde kalarak yaşamını sürdüren engellilerin ihtiyaçları hayırseverler tarafından karşılanıyor.

Didim’de hayırseverlerden sosyal dayanışma

Aydın’ın Didim ilçesinde, korona virüs önlemleri kapsamında evlerinde kalarak yaşamını sürdüren engellilerin ihtiyaçları hayırseverler tarafından karşılanıyor.
Didim’de yaşayan El Ele Avrupa Konfederasyonu Vakfı Aydın İl Temsilcisi Nejla Eroğlu, dünyada ve Türkiye de etkili olan corona virüs kapsamın da engellilerinde evlerinde kalarak korunmaya çalıştıklarını, zaman zaman ziyaretlerde bulunduğunu belirterek, kurallara uyulmaya çalışıldığını, zor ve sıkıntılı bir dönem geçirildiğini ifade etti.
Didim’in Akbük Mahallesinde yüzde 70 engelli bir vatandaşı ziyaretinde 500 TL engelli sosyal yardımı aldığını öğrendiğini belirten Eroğlu, geçinmekte zorluk yaşadığını, ilçede bir hayırseverin katkı sunmasıyla evinin eksiklerinin giderilmeye çalıştıklarını belirtti.
Kendisinin de bir engelli annesi olduğunu ifade eden Nejla Eoğlu, engellilere yardımcı olmayı kutsal bir görev olarak gördüğünü belirterek, ”İlçeye yeni taşınmış yüzde 70 engelli ve 500 TL sosyal yardım alan bir kardeşimizin ziyaretinde yardıma ihtiyacı olduğunu öğrendik. İlçede bir hayırseverin katkı sunmasıyla evinin eksiklerini gidermeye çalıştık. Bize bu konuda destek olanlara teşekkür ederim. Dünya da ve ülkemizde korona virüs nedeniyle zor ve sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Yardıma ihtiyacı olanların yanın da olmaya çalışıyoruz. Bilhassa engelli kardeşlerimiz salgın nedeniyle etkilenmiş durumdalar. Dua ediyoruz ve halkımızın bilinçli bir şekilde kurullara uymalarına davet ediyoruz” dedi.
Her sağlıklı insanın birer engelli adayı olduğu deyimini anımsatan Eroğlu, ilçede engel durumuna göre yüzde olarak derecelendirilmiş özel insanların sosyal yardımlaşmadan nakit yardımı aldığını, ancak onların maddi yardımın yanın da manevi ihtiyaçlara da gereksinin duyduklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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