Arılara kadın eli değdi, kalite yükseldi Aydın'da üretilen ana arılar başta İran olmak üzere yurt dışına da gönderiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Arılara kadın eli değdi, kalite yükseldi Aydın'da üretilen ana arılar başta İran olmak üzere yurt dışına da gönderiliyor

İHA

Aydınlı kadınların ürettiği ana arılar, yurt içi ve yurt dışındaki üreticilerin tercihi olurken, İran'a kadar gönderilen arıların ürettikleri ürünlere talep her geçen gün artıyor. Dünyayı etkileyen Korona virüs salgını sonrasında insanların arı ürünlerine olan ilgisi artarken, ana arı üretim merkezi haline gelen Aydın'daki kadın üreticiler kraliçe arılara gözü gibi bakıyor.

Arılara kadın eli değdi, kalite yükseldi Aydın'da üretilen ana arılar başta İran olmak üzere yurt dışına da gönderiliyor

Aydınlı kadınların ürettiği ana arılar, yurt içi ve yurt dışındaki üreticilerin tercihi olurken, İran’a kadar gönderilen arıların ürettikleri ürünlere talep her geçen gün artıyor. Dünyayı etkileyen Korona virüs salgını sonrasında insanların arı ürünlerine olan ilgisi artarken, ana arı üretim merkezi haline gelen Aydın’daki kadın üreticiler kraliçe arılara gözü gibi bakıyor.
Yaklaşık 12 yıldan beri bal ve ana arı üretimi yapan kadın üreticilerden Demet Özdemir, ana arı üretim sezonunun başladığını, incelik isteyen bir iş olmasından dolayı kraliçe arı üretiminde kadınların daha başarılı olduğunu kaydetti. Güzel geçen bahar mevsimi ile birlikte ürettikleri ana arıların yurt içinde ve yurt dışında birçok alıcısının bulunduğunu belirten Özdemir, özellikle bu seneki sezonun insan sağlığı açısından çok önemli olduğunu açıkladı.
İncelik ve özen isteyen bir iş yaptıklarını ifade eden Özdemir, “Güzel bir sezon bekliyoruz. Bu sene arının değeri çok daha önemli insanlığımız için. Çünkü arı ürünlerinin bal, propolis, polen hepsinin Korona virüs mikrobu ile savaştığını biliyoruz. Ana arı üretim işine devam ediyoruz. Özellikle bu işi bayanlarımızın yapması gerekiyor. Çünkü incelik ve özen isteyen bir iş. Bu işi öğrenmek isteyen bayanlara yardımcı oluyorum. 2 senedir bu işi öğrettiğim bayanlar da bu işi yapmaya başladılar. Çünkü arı ürünleri çok değerli. Ürettiğimiz arıları yurt içi dahil, yurt dışında İran’a kadar gönderiyoruz. Zaten bu işe başlayalı 12 sene oldu. 12 seneden beri müşterilerimiz alıma devam ediyor. Yalnız bu sene arılarımızda sebebini açıklayamadığımız bir huzursuzluk var. Şu an bahar mevsimi de güzel seyrediyor ama yağmur yağmadığı takdirde kısa sürecek. Burada ana arı üretimi yapmaya devam ediyoruz. Arılarda bulunması gereken her kovanda bir kraliçe arımız var. Ben kraliçe üretimi yapıyorum. Yüzükten çıktıktan sonra ana kutulara veriyorum arıları. 23 gün kovanda durduktan sonra, çiftleşme oluyor. 1516 günlük sürenin ardından satışa hazır hale geliyor. Ayrıca bir ana arı günde 2 bin, 2 bin 500 yumurta atabiliyor, yaklaşık 2 sene ömrü oluyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vefa ekibi Asuman Teyzeyi sırtında taşıdı
YEREL HABERLER Vefa ekibi Asuman Teyzeyi sırtında taşıdı
Kavgada av tüfeğiyle öldürüldü
YEREL HABERLER Kavgada av tüfeğiyle öldürüldü
Kuyucaklılar erken kurulan pazarda ihtiyaçlarını karşıladı
YEREL HABERLER Kuyucaklılar erken kurulan pazarda ihtiyaçlarını ...
Didim’de hayırseverlerden sosyal dayanışma
YEREL HABERLER Didim’de hayırseverlerden sosyal dayanışma
Motosiklet yayaya çarptı; 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet yayaya çarptı; 2 yaralı
(Görüntülü) Aydın'da cezaevlerinde tahliyeler başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Aydın'da cezaevlerinde tahliyeler başladı
Minibüsler korona denetiminden geçti
YEREL HABERLER Minibüsler korona denetiminden geçti
Aydın'da cezaevlerinden tahliyeler başladı (2)
YEREL HABERLER Aydın'da cezaevlerinden tahliyeler başladı (2)
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışmalarında hız kesmedi
YEREL HABERLER Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışmalarında hız ...
Kuşadası Kaymakamlığı gıda yardımlarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kuşadası Kaymakamlığı gıda yardımlarını sürdürüyor
Kuşadası Orman İşletme Şefliğine Mustafa Kurşunluoğlu atandı
YEREL HABERLER Kuşadası Orman İşletme Şefliğine Mustafa Kurşunluoğlu ...
Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı
Başkan Günel, “Tüm çalışmalarımızın odağında insan var“
YEREL HABERLER Başkan Günel, “Tüm çalışmalarımızın odağında insan ...
İncirliova'da korona virüse gece denetimi
YEREL HABERLER İncirliova'da korona virüse gece denetimi
Kuyucak Belediyesi öğrencinin test kitabı isteğini yerine getirdi
YEREL HABERLER Kuyucak Belediyesi öğrencinin test kitabı isteğini ...
Kuşadası Belediyesi’nden 9 günde 5 bin koli yardım
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nden 9 günde 5 bin koli yardım
Efeler Belediyesi’nden ilçe esnafına müjde
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi’nden ilçe esnafına müjde
Bu ses, yıllarca aynı yastığa baş koyan çiftlerin arasını açıyor
YEREL HABERLER Bu ses, yıllarca aynı yastığa baş koyan çiftlerin ...
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
(Görüntülü) Aydın'da tahliyeler başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Aydın'da tahliyeler başladı
Bu ses, yıllarca aynı yastığa baş koyan çiftlerin arasını açıyor
YEREL HABERLER Bu ses, yıllarca aynı yastığa baş koyan çiftlerin ...
Aydın'da cezaevlerinden tahliyeler başladı
YEREL HABERLER Aydın'da cezaevlerinden tahliyeler başladı
Aydın’da cezaevlerinden tahliyeler başladı Otobüs ve minibüslerle çıkış yaptılar
YEREL HABERLER Aydın’da cezaevlerinden tahliyeler başladı Otobüs ve ...
Aydın’da çilek üretimi başladı Üretim seferberliğine katılan üreticiler, Korona virüs nedeniyle çalışan sıkıntısı yaşamıyor
YEREL HABERLER Aydın’da çilek üretimi başladı Üretim seferberliğine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X