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Koronavirüsü 7 günde yenen polis, yaşadıklarını anlattı

DHA

Koronavirüsü 7 günde yenen polis, yaşadıklarını anlattı

<br>Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)AYDIN Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Suat Erdek (51), koranavirüsü 7 günde yendığini çektiği videoyla anlattı. 17 yıl önce Şırnak'ta PKK'lılar ile girilen çatışmada yaralanarak gazi olan Erdek, "Hayırlısıyla bu zorlu süreci atlatacağız" dedi.<br>Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Suat Erdek, yüksek ateş, öksürük ve halsizlik şikayetleriyle Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne gitti. Yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Erdek, hastaneye yatırılarak, tedaviye alındı. 7 günün sonunda sağlığına kavuşan Erdek, 2 gün daha gözetim altında tutulup, taburcu edilecek. 14 günlük karantina süresini evde geçirecek olan Suat Erdek yaşadıklarını cep telefonu kamerasıyla çektiği videoda şöyle anlattı:<br>"2003 yılında Şırnak'ta PKK ile çatışmada yaralandım. 4 ay hastanede tedavi gördüm, terör gazisiyim. Şimdi de günümüzün sıkıntılı belası koronavirüse yakalandım. 9 Nisan Perşembe akşamı ortada hiçbir şey yokken ani rahatsızlık başladı. Sabaha kadar yüksek ateş vardı. Sabah ateş düşürücü kullanmama rağmen düşmedi ve öksürük de vardı. Vücudumda da kırgınlık vardı. Ertesi gün görevim gereği karakola gitmem gerekiyordu. Göreve gitmeden, doğrudan hastaneye gittim. Burada yapılan testimin sonucu 1 gün sonra pozitif çıkınca, koronavirüs teşhisi konulup, tedavime başlandı. Yapılan son kontrollerde durumumum iyiye gittiği saptandı. Yani koronavirüsü yenmişim. İnşallah hayırlısıyla bunu da atlatmış olacağız."    DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN<br>2020-04-16 12:59:14<br>

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