Ata tohumları ürünlerini verdi Hasadı yapılan ata tohumları sofrayla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ata tohumları ürünlerini verdi Hasadı yapılan ata tohumları sofrayla buluştu

İHA

Ata tohumları ürünlerini verdi Hasadı yapılan ata tohumları sofrayla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediyesinin ekimini yaptığı ata tohumları, yapılan hasadın ardından sofrayla buluştu.
Korona virüs salgını nedeniyle gündemde olan tarım alanlarının değerlendirilmesi tartışması sürerken, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekim yaptığı ürünlerin hasadını yaptı. Başkan Özlem Çerçioğlu, “Biz ektiğimiz ürünlerin hasadını yaptık ve sofralarla buluşturduk. Çok yakında açacak olduğumuz Aydın Çiftçi Merkezi ile tarım ve hayvancılığa daha fazla katkı sunacağız” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarıma verdiği desteğin ve önemin meyvelerini alarak ata tohumlarından elde edilen yerli sebzeleri sofralarla buluşturuyor. Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Güvendik Mahallesi'nde yer alan Aysera'da, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler üç üründe hasada başladı. Arazide domates, biber ve patlıcan hasadı yapılıyor.

Yerli Ürünler Aracısız Olarak Vatandaşa Sunuldu
Korona virüs nedeniyle gözlerin tarıma çevrildiği bu dönemde üretime devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, mart ayı sonunda yapılan ilk hasattan bu yana elde ettiği ürünleri, Halk Ege Et şubelerinde vatandaşlarla buluşturuyor.

Ata Tohumları Aydın’dan Türkiye’ye Yayıldı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun kırsal kalkınma projesi dahilinde köy köy gezilip kadınların tülbentlerinde sakladıkları, tozlu sandıklarından çıkarttıkları ata tohumlarının sayısı arttırıldı ve çeşitlendirildi. Ülkenin dört bir yanından gelen tohum taleplerini mümkün olduğunca karşılayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydınlıların da ata tohumlarından üretilen fide ihtiyacını ücretsiz olarak karşılıyor.

“Aydın’ın Öncü Rolünü İleri Taşıyacağız”
Ata tohumlarından elde edilen ürünleri Halk Ege Et şubeleri aracılığıyla vatandaşlarla buluşturduklarını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Daha önce çok defa vurguladığım gibi gıda sorununun yerelden çözümüne dönük adımları biz 6 yıl önce atmıştık. Bu kapsamda Yenipazar’daki arazimizde Ata Tohumları üretim kapasitemizi arttırarak, elde ettiğimiz tohum ve fideleri halkımıza dağıttık, dağıtmaya devam ediyoruz. Şimdi ise ektiğimiz ürünlerin hasadını yapıp sofralarla buluşturduk. Çok yakında açılacak olan Aydın Çiftçi Merkezi ile tarım ve hayvancılığa daha fazla katkı sunacağız. Bu merkezde çiftçilerimize üretime dair eğitimler vereceğiz. Tarımın yanı sıra hayvancılıkta da modern teknikler kullanarak verimin nasıl arttırılacağının çalışmaları yapılacak. Aydın’ın yerel kalkınmadaki öncü rolünü bu merkez ile daha da ileri taşıyacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ödediği borçların pankartını belediyeye astırdı
YEREL HABERLER Ödediği borçların pankartını belediyeye astırdı
Efeler’in her köşesi dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Efeler’in her köşesi dezenfekte ediliyor
(Görüntülü) Testi pozitif çıkan polis memuru video ile anlattı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Testi pozitif çıkan polis memuru video ...
Koronavirüsü 7 günde yenen polis, yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Koronavirüsü 7 günde yenen polis, yaşadıklarını ...
Üniversiteli 2 genç hocalarıyla birlikte sokak hayvanları için yemek artıklarını topluyor
YEREL HABERLER Üniversiteli 2 genç hocalarıyla birlikte sokak ...
Didim ESKKK’den yerel basına destek
YEREL HABERLER Didim ESKKK’den yerel basına destek
Uğur Derin Dondurucu ücretsiz garanti süresini 7 yıla çıkardı
YEREL HABERLER Uğur Derin Dondurucu ücretsiz garanti süresini 7 yıla ...
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Didim’de alacak verecek meselesi ölümle sonuçlandı
YEREL HABERLER Didim’de alacak verecek meselesi ölümle sonuçlandı
Önce tünele sonra pazara
YEREL HABERLER Önce tünele sonra pazara
Vefa ekibi Asuman Teyzeyi sırtında taşıdı
YEREL HABERLER Vefa ekibi Asuman Teyzeyi sırtında taşıdı
Kavgada av tüfeğiyle öldürüldü
YEREL HABERLER Kavgada av tüfeğiyle öldürüldü
Arılara kadın eli değdi, kalite yükseldi Aydın'da üretilen ana arılar başta İran olmak üzere yurt dışına da gönderiliyor
YEREL HABERLER Arılara kadın eli değdi, kalite yükseldi Aydın'da ...
Kuyucaklılar erken kurulan pazarda ihtiyaçlarını karşıladı
YEREL HABERLER Kuyucaklılar erken kurulan pazarda ihtiyaçlarını ...
Didim’de hayırseverlerden sosyal dayanışma
YEREL HABERLER Didim’de hayırseverlerden sosyal dayanışma
Motosiklet yayaya çarptı; 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet yayaya çarptı; 2 yaralı
(Görüntülü) Aydın'da cezaevlerinde tahliyeler başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Aydın'da cezaevlerinde tahliyeler başladı
Minibüsler korona denetiminden geçti
YEREL HABERLER Minibüsler korona denetiminden geçti
Aydın'da cezaevlerinden tahliyeler başladı (2)
YEREL HABERLER Aydın'da cezaevlerinden tahliyeler başladı (2)
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışmalarında hız kesmedi
YEREL HABERLER Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışmalarında hız ...
Kuşadası Kaymakamlığı gıda yardımlarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kuşadası Kaymakamlığı gıda yardımlarını sürdürüyor
Kuşadası Orman İşletme Şefliğine Mustafa Kurşunluoğlu atandı
YEREL HABERLER Kuşadası Orman İşletme Şefliğine Mustafa Kurşunluoğlu ...
Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı
Başkan Günel, “Tüm çalışmalarımızın odağında insan var“
YEREL HABERLER Başkan Günel, “Tüm çalışmalarımızın odağında insan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X