Polisin takibe aldığı otomobilde yarım kilo 'eroin' ele geçirildi: 3 tutuklama

<br>Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin takibe aldığı otomobilde yapılan aramada 512 gram eroin ele geçirildi, 1'i Suriyeli 3 kişi tutuklandı.<br>Nazilli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 3 şüphelinin bulunduğu otomobili DenizliNazilli karayolu Nazilli ilçe girişinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 512 gram eroin ele geçirildi. Otomobilde bulunan H.S., T.K. ve Suriye uyruklu M.E.H. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK<br>2020-04-16 19:50:28<br>
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