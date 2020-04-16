Kaymakamlıktan pazaryerlerine sıkı denetim

Kuşadası Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda semt pazarlarında sıkı denetim uygulamaya başladı.

Kuşadası Belediyesi ile koordineli şekilde gerçekleştirilen denetimlerde ilçe merkezindeki ve Davutlar ile Güzelçamlı’daki Pazar yerleri kontrol edilirken, denetimlerde maske takma zorunluluğu, ürünleri elle seçmeme, tezgah arası 3 metre mesafe ve sosyal mesafe kurallarına uymayan pazar esnafı ve vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Pazar yerlerindeki denetimlere bizzat katılan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, “Bakanlığımız, Kovid 19 salgını ile mücadele kapsamında; 81 il Valiliğine 27 Mart tarihinde ek genelge göndermiş, genelge ile semt ve mahalle pazarlarında, tezgâhlar arası mesafe ve pazar yerlerindeki müşteri sayısı ve pazarlarda sosyal mesafe ve sosyal izolasyona kuraları yeniden düzenlenmişti. Söz konusu genelgeye göre ülke genelindeki semt ve mahalle pazarlarında sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi dışında ürün satışını yapılmaması, tezgahlar arasındaki mesafenin en az 3 metre olması, pazar yeri alanına aynı anda alınacak müşteri sayısının esnaf sayısının 2 katını aşmaması, satıcı ve müşterilerin maske kullanma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralları başta olmak genelge kapsamında denetimler yapmaya devam ediyoruz “ dedi.

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