Çaldığı televizyonlarla birlikte yakalandı

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– Aydın’ın Didim ilçesinde, bir iş yerinden 2 adet televizyon çaldığı iddia edilen şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Çamlık Mahallesinde faaliyet göstermekte olan bir işletmede meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili yaptığı çalışmalarda, olayın şüphelisinin E.E. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken; iş yerinden çalınan televizyonlar ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

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