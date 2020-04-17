Aydın Tabip Odası; “Sağlıkta şiddet düzenlemesini önemli bir adım olarak görüyoruz”

Aydın Tabip Odası tarafından, TBMM’de kabul edilen “Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasası” ile ilgili olarak açıklamada bulunuldu.

Aydın Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada, “Bugün 17 Nisan. 2012 yılında çalıştığı hastanede hasta yakını tarafından öldürülen Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümü. 'Sağlıkta şiddete karşı mücadele günü' olarak ilan edilen 17 Nisan, bu yakıcı soruna dikkat çekmek üzere bütün sağlık çalışanlarının her yıl saygı duruşları ve etkinlikler gerçekleştirdikleri gün.

Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları 2007 yılından bu yana sağlıkta şiddetin önlenmesi, sağlık kuruluşlarının çalışma koşullarının güvenli ve sağlıklı hale getirilmesi için yoğun çaba gösterdi. Beraberinde sağlıkta şiddet, sağlık sendikaları, uzmanlık dernekleri, sağlık meslek odaları ve sağlık derneklerinin de dikkat çektikleri konuların başında yer aldı. Türk Tabipleri Birliği dahil bu konuya duyarlılık gösteren bütün kurumların öncelikli gündemi sağlıkta şiddetin durdurulması iken ülkemiz ve dünya, beklemediği ve hiç hazır olmadığı bir pandemiye yakalandı. Kovid19 olarak adlandırılan ve yaygın ölümlere yol açan salgın toplumun bütün kesimini etkilemeye ve çok ciddi sağlık sorunları çıkarmaya devam ediyor. Ancak yine tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gerek iş yükü gerekse de virüse muhatap olma bakımından hekimlerin ve sağlık çalışanlarının en büyük risk grubunu oluşturduğunu herkes görüyor. Bu risk, salgının ilk ayında binlerce sağlık çalışanının Kovid19 nedeniyle tedavi görmek zorunda kalmasına ve onlarcasının hayatını kaybetmesine yol açmış durumda.

Bilinmelidir ki biz hekimler ve sağlık çalışanları Kovid19 dahil her türlü sağlık sorununda üzerimize düşen bütün görevleri yapmaya hazırız. Ancak ne salgın dönemlerinde ne de olağan dönemlerde bize yönelen ve yönelecek olan şiddetin mazur görülmesine, olağanlaştırılmasına tahammülümüz kalmadı. Bu nedenle sağlıkta şiddetin son bulmasına dair tutumumuz net ve kararlı; öneri ve taleplerimiz bütünlüklü ve birlikte uygulandığında sonuç verecek mahiyette oldu. Öncelikle caydırıcılığı sağlamak üzere özelkamu ayırmadan sağlık çalışanlarına yönelecek şiddette cezaları arttıran 'yasa' talebimizin dün itibariyle TBMM’de onaylanmasını caydırıcı etkiyi azaltabilecek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını (HAGB) içermesine rağmen önemli bir adım olarak görüyoruz” denildi.

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