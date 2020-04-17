Didim’de sokağa çıkma yasağında vatandaş ekmeğe rahat ulaşacak

Didim Ticaret Odası Meclis Başkanvekili ve Gıda Grubu Meclis üyesi Tevfik Güroğlu, iki gün uygulanacak sokağa çıkma yasağında Didimlilerin ekmeğe rahatça ulaşmaları için 16 bölgede fırıncıların gezerek satış yapacağını bildirdi.

Hafta sonunda uygulanacak sokağa çıkma yasağında Didimlilerin ekmeğe rahatça ulaşmaları için Didim Kaymakamlığı ile ilçedeki fırıncıların koordinasyonunda çalışma alanları belirlendi. 2 günlük sürede ilçede fırıncıların yapacağı çalışmayla ilgili olarak Didim Ticaret Odası Meclis Başkanvekili ve Gıda Grubu Meclis üyesi Tevfik Güroğlu basın toplantısı düzenledi. Didim’i 16 alana böldüklerini ve 15 fırıncının kendi bölgelerinde araçlarla ekmek dağıtacağını belirten Güroğlu “Geçen hafta ekmek konusunda yaşanılan bir takım aksamaların ardından İlçe Kaymakamımızla birlikte bir koordinasyon sağlanarak bu çözüm önerisi ortaya çıktı. Fırınların ilçemizde nerede dağıtım yapılacağı kendilerine bildirildi. 32 araçla dağıtımlar yapılacak. Didim merkez mahallelerinde bu dağıtım geçerli, Akbük’te de 4 fırın bu sürede açık kalacak. Vatandaşlarımızın ekmeğe rahatça ulaşmaları noktasında bu çalışma yapılacak.”dedi.

Ekmek fiyatlarında bir değişimin olmadığını kaydeden Güroğlu, ekmek satışlarının hafta sonuna gün içerisinde devam edeceğini ifade etti.

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