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Aydın'da yapılan denetimlere Vali Köşger de katıldı

DHA

Burhan CEYHANİslam KELEŞ/AYDIN, (DHA)AYDIN Valisi Yavuz Selim Köşger, hafta sonu 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle gıda işletmelerinde yapılan denetimlere katıldı. Basın mensuplarına açıklama yapan Köşger, "Ülkede ekonomi işliyor. Marketler ve pazarlar açık, üretim devam ediyor. Kritik sektörlerde devletimiz gereken tedbiri almış durumda" dedi. İçişleri Bakanlığı'nca alınan 30 Büyükşehir ve Zonguldak'taki sokağa çıkma yasağı nedeniyle Aydın'da denetimler sürüyor. Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi´nde yapılan denetimlere Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Efeler...

Aydın'da yapılan denetimlere Vali Köşger de katıldı

<br>Burhan CEYHANİslam KELEŞ/AYDIN, (DHA)AYDIN Valisi Yavuz Selim Köşger, hafta sonu 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle gıda işletmelerinde yapılan denetimlere katıldı. Basın mensuplarına açıklama yapan Köşger, "Ülkede ekonomi işliyor. Marketler ve pazarlar açık, üretim devam ediyor. Kritik sektörlerde devletimiz gereken tedbiri almış durumda" dedi.<br>İçişleri Bakanlığı'nca alınan 30 Büyükşehir ve Zonguldak'taki sokağa çıkma yasağı nedeniyle Aydın'da denetimler sürüyor. Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi´nde yapılan denetimlere Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnal, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici de eşlik etti.<br>'KRİTİK SEKTÖRLERDE DEVLETİMİZ GEREKEN TEDBİRİ ALMIŞ DURUMDA' <br>Denetim sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Yavuz Selim Köşger, "Ülkede ekonomi işliyor. Marketler ve pazarlar açık, üretim devam ediyor. Kritik sektörlerde devletimiz gereken tedbiri almış durumda. Dünyada salgınla ilgili organize olan ve tedbirleri en iyi uygulayan devletlerden birisiyiz. Bunu mütevazılık göstermeden söyleyebiliriz. Hem ülkenin ekonomisinin işlemesi sağlanıyor hem de salgının yayılmasını engellemeye yönelik gerekli tedbirleri alıyoruz. Dünyada çok gelişmiş olduğu bilinen ülkelerin birçoğu vatandaşına maske verme konusunda aciz kaldı. Bizim ülkemizde böyle bir durum söz konusu değil. Başka alanda üretim yapmasına rağmen ülkenin ihtiyaç duyduğunu gören ve hemen maske üretimine girişen birçok firmamız oldu. Maske üretimimizde hiçbir sıkıntımız yok. Önümüzdeki günlerde çok daha rahatladığını göreceksiniz. İlimiz açısından söylüyorum bunu. İlimizde de bir maske sıkıntısı yok. Personelimizin ve isteyen vatandaşlarımızın maskelerini ulaştırıyoruz. Ayrıca PTT kanalıyla da maske dağıtımı yapılıyor" dedi.<br>'TARIM VAZGEÇİLEMEZ VE ERTELENEMEZ'<br>Sokağa çıkma yasağında çiftçilere yönelik alınan önlemleri de değerlendiren Vali Köşger, "Çiftçilerimiz için de Aydın ve ülke genelinde bir takım esneklikler getirildi. Tarım, vazgeçilemez ve ertelenemez. Tarım, stratejik sektörlerden birisi. Bazı ürünlerin şu anda hasat dönemi. Örneğin çilek, enginar gibi ürünlerin hasadı yapılıyor. Bir taraftan da ekim ve dikimler yapılıyor. Dolayısıyla bunların bir hafta sonrasına kalması ileride ürün kaybına sebebiyet verecektir. Bu anlamda çiftçilerimiz için bir esneklik getirmiştik. Bakanlığımızın gönderdiği genelge ile vatandaşımız sosyal mesafeye dikkat ederek tarlasına gidecek. Piknik yapmak amacıyla değil tabi üretim yapmak için tarlasına gidebilecek. O anlamda bir sıkıntı ve kısıtlama yok. Çiftçilerimiz rahat olsun. Bu söylenen rakamların hiçbiri doğru değil, söylenenlerin çok altında bir sayımız var. Aydın´da toplam 3 ölüm sayısı var ve söylenen o rakamların hiçbirisi doğru değil" diye konuştu.<br>2 KİLOMETRE KUYRUK OLUŞTU<br>Söke ilçe girişinde polis ve jandarma araçlardaki sürücü ve yolcuları sıkı denetimden geçirdi. Herkesin ateşi ölçüldü. Maske ve sokağa çıkma yasağına uymaları için vatandaşlar uyarıldı. MilasDidim karayolunda ise denetimler nedeniyle yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHANİslam KELEŞ<br>2020-04-17 22:44:24<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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