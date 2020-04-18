Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması, Aydın’da da uygulanırken Aydın Büyükşehir ekipleri evde kalanlar için sokağa çıktı.

Şehri baştan aşağıya temizleyip dezenfekte eden ekipleri Kovid19 salgınına karşı seferberliğe devam etti. Salgına karşı tam kapasite mücadele eden Büyükşehir personeli, düzenli olarak kentin her yanında mobil dezenfekte ekipleriyle vatandaşların temas edebileceği yerleri sterile ederek, salgına karşı önlemlerini alıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler ise Aydın’ın ilçelerinde, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı boş kalan tüm ana caddeleri dezenfekte ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.