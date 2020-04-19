Kuyucak Belediyesi tarafından 30 bin maske üretildi

Kuyucak Belediyesi tarafından, korona virüsü tedbirleri kapsamında, vatandaşların salgından etkilenmemeleri amacıyla Kuyucak Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Ekipleri ve gönüllü vatandaşlar tarafından 17 Mart tarihinden itibaren toplamda 30 bin maske üretildi.

Üretilen maskeler, Kuyucak merkez ve Mahallelerde haftanın yedi günü kurulan semt pazarlarında esnaf ve vatandaşlara, cenazelerde ve maske talebinde bulunan tüm vatandaşlara dağıtılıyor.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk yaptığı açıklamada, “Korona virüse karşı tedbirlerin alınmaya başlandığı günden itibaren belediyemizin bütün birimlerinde tedbirler alınmaktadır. Vatandaşlarımızın salgın hastalıktan etkilenmemeleri için Belediyemizin çalışmaları 24 saat devam etmektedir. Belediye olarak halkın yoğun bulunduğu yerlerin dezenfekte edilmesinin yanı sıra maske ihtiyacının karşılanması için de çalışma başlattık. Kaliteli kumaş kullanılarak sterilizasyon işlemi yapılmasına ve uzun süreli kullanıma uygun olarak maskeler hazırlanmaktadır. Bu maskeleri halkımızın sağlığını korumak adına ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Vatandaşlarımız bu süreçte mümkün olduğunca sokağa çıkmasın. Çıkması halinde ise maskesini mutlaka taksın. Ve kullanılan maske ve eldivenler, sokaklara atılmasın” dedi.

Maske üretimini gerçekleştiren ekiplere gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Ertürk, “Her konuda olduğu gibi korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalarımızla da tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Kaymakamlığımız Vefa Destek Grubu ve Kuyucak Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her türlü talep ve ihtiyaçları karşılanmaktadır. Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için bütün çalışmalarımız devam edecektir. Evde kal Kuyucak” diye konuştu.

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