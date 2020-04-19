Kuşadası'nda sokaklar ve sahiller boş kaldı

<br>Eşber OKAYER/ (KUŞADASI),(Aydın),(DHA)TÜRKİYE´de koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de Aydın´ın Kuşadası ilçesinde vatandaşlar yasağa uyup, evde kaldı. Cadde ve sokakların tamamen boşaldığı ilçede, vatandaşların temel gereksinimleri Kuşadası Belediyesi ekiplerince karşılandı.<br>Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla aralarında Aydın´ın da bulunduğu 31 ilde bu hafta sonu yeniden 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulandı. Ege Bölgesi´nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası´nda da vatandaşlar sınırlandırmaya riayet edince cadde ve sokaklar boş kaldı. Özellikle yaz dönemi ve bayram tatillerinde yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kuşadası, adeta hayalet şehre döndü. Kentin en işlek alanlarından olan Sağlık Caddesi, Barbaros Hayrettin Paşa ve Atatürk Bulvarı ile eğlence mekanlarının ağırlıkta olduğu Kaleiçi sessizliğe büründü. Yazlıkçıların tercih ettiği Davutlar, Sahil Siteleri, Sevgi Plajı ve Güzelçamlı sahil hattı ise terk edilmiş şehir izlenimi verdi.<br>KUŞADASI BELEDİYESİ YALNIZ BIRAKMADI'<br>Kuşadası Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de vatandaşları yalnız bırakmadı. Sosyal İşler, Zabıta ve Sağlık Müdürlüğü´ne bağlı ekipler ile Güvercin Masa personeli 2 gün süren yasak boyunca kent sakinlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu. Ekmek fırınları, mobil araçları ile şehir merkezinde ve uzak mahallelerinde ekmek dağıtımına devam etti. Yasağa uymayarak dışarıya çıkan vatandaşları uyaran ekipler, genelge kapsamı dışında sokakta bulunan kişilere cezai işlem uyguladı.<br>'HER DAİM YANINIZDAYIZ'<br>Kentin farklı noktalarında oturan her vatandaşın yardımına koştuklarını belirten CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Belediye bünyemizdeki fedakar çalışma arkadaşlarımızla her daim hemşehrilerimizin yanında olmaya çalıştık. Görevli personelimiz mahalle mahalle gezerek, ekmek satışı yapan fırıncılara anons araçlarıyla destek oldu. Bu zorlu günleri ancak birlik ve beraberlik ruhu ile atlatabiliriz. Bu günler geçecek, güzel günlere hep birlikte ilerleyeceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER <br>2020-04-19 17:08:04<br>

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