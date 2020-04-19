104 yaşında, kalp krizinden öldü

<br>Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan ve ilçenin en yaşlı kişilerinden olan Mehmet Nafiz Seçer, 104 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.<br>Kuşadası'nın en yaşlı kişilerinden olan Mehmet Nafiz Seçer, hayata gözlerini yumdu.<br>1916 yılında Yunanistan'ın sahil kenti Kavala'da doğan Seçer, 104 yaşında, kalp krizinden yaşama veda etti. Seçer, 9 yaşındayken 1925 yılında imzalanan Lozan Mübadele Anlaşması gereği ailesiyle birlikte Kuşadası'na geldi. Bir süre Kuşadası Özel İdare'de tahsildarlık yapan Seçer, daha sonra Kuşadası Devlet Hastanesi'nde memurluğa başladı. Buradan emekli olan Seçer, Güzelçamlı'da uzun süre kendi halinde bir hayat sürdü. Mehmet Nafiz Seçer'in ölümü başta ailesi ve yakınları olmak üzere Kuşadası'nda büyük üzüntüyle karşılandı.<br>'ASLA UNUTMAYACAĞIZ'<br>CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de Mehmet Nafiz Seçer'in vefatıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir taziye mesajı yayınladı. Günel mesajında, "1916 Selanik doğumlu olan M. Nafiz Seçer en yaşlı hemşehrimizdi. Kentimiz için oldukça değerli bir isim olan Nafiz dedemizi asla unutmayacağız. Ailesine ve sevenlerine ve tüm Kuşadası'na başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER <br>2020-04-19 18:10:28<br>

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