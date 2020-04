Kuşadası’nda cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

Over kanseri ameliyatı oldum! Korona riskim yüksek mi?

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi, korona virüsü nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağını hizmette fırsata çevirdi.

Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’ne bağlı temizlik ekipleri 2 gün boyunca kentin farklı noktalarında detaylı temizlik, dezenfektasyon ve ilaçlama çalışması yürüttü.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı Temizlik Şube Müdürlüğü ile Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyayı etkisi altına alan korona virüsü hastalığına karşı mücadelede güç birliği sergilemeye devam ediyor. Temizlik personeli, Belediye Başkanları Özlem Çerçioğlu ile Ömer Günel’in talimatıyla ilçedeki her sokak ve caddeyi karış karış dolaşıp 80 derece sıcaklıktaki köpüklü suyla yıkadıktan sonra özel ilaçlarla dezenfekte ediyor. Ekipler 2 günlük sokağa çıkma yasağını da hizmette fırsata çevirerek Hacıfeyzullah, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde detaylı hijyen çalışması yaptı. Temizlik ile dezenfektasyon çalışmalarının yanı sıra, çevreye, bitkilere ve insan sağlığına zarar verme riski taşıyan vektörlere karşı ilaçlama da yapan ekiplerin çalışmalarını vatandaşlar büyük memnuniyetle karşıladı.



Kuşadası Belediyesi korona virüsü salgınıyla verdiği mücadelenin yanı sıra yeşil alanlarda gerçekleştirdiği rutin çalışmalara da aralıksız devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde “Daha Yeşil Bir Çevre” hedefiyle yürütülen çalışmalar vatandaşların takdirini topluyor. Bu kapsamda ot biçme, peyzaj düzenleme, park temizliği, ağaç budama gibi işlere devam eden ekipler, park yapım ve yenileme işlerini de sürdürüyor.



Halk sağlığını her şeyden önde tutuklarını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Bütün insanlık, yayılma gücü çok kuvvetli olan zorlu bir hastalıkla mücadele ediyor. Bizler de ilçemizde korona virüsü olarak isimlendirilen bu salgının yayılmasını engellemek için gece, gündüz demeden çalışıyoruz. Bu süreçte Aydın Büyükşehir Belediyemiz de tüm imkanlarıyla yanımızda duruyor. Önceliğimiz her zaman olduğu gibi bu süreçte de yurttaşlarımızın sağlığı. 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanması bizlerin çalışmasına engel olmadı. Bu iki günü fırsata çevirerek araç ve insan trafiğinin yaşanmadığı sokaklarımızda detaylı temizlik çalışması yürüttük. Temizlik ve ilaçlama personelimiz Büyükşehir Belediyemizin ekipleriyle birlikte 3 büyük mahallemizde sterilize edilmeyen sokak bırakmadılar. Gün birlik olma günüdür. Güzel günleri bu güç birliğiyle karşılayacağız” dedi.

