Kaymakam Şahin, hayalini toprakla buluşturdu Aydın çiftçisi bu proje ile tropikal meyve üretimine ağırlık verecek

Aydın Efeler Kaymakamı Cemal Şahin öncülüğünde geçen yıl çalışmalarına başlanılan ‘Efeler Diyarı’nda Pitaya’ projesi kapsamında ilk fidanlar toprakla buluştu. Projeden çok umutlu olduğunu belirten Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, “Bugün sadece fidan dikmiyorum. Adeta Aydın çiftçisi için kurduğum hayallerimi toprakla buluşturuyorum. Bu proje ile mümbit topraklara sahip Menderes Ovası’nda çiftçilik ayrıca değer kazanacak” dedi.

Korona virüs (Kovid 19) tedbirleri kapsamında Efeler Kaymakamlığı’nın Efeler Tarım İlçe Müdürlüğü öncülüğündeki proje ekibi tarafından hazırlanan tarlada ilk fidanlar sessiz ve sakin bir programla toprakla buluşturuldu. Umurlu’da daha önce çeşitli projeleri ile ilin örnek çiftçileri arasında yer alan Ferhat Güçlü’nün tarlasında gerçekleştirilen programda ilk dikimi yapan Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, bugün sadece bir fidan dikmediğini aynı zamanda Aydın çiftçisi için en önemli hayallerini toprakla buluşturduğunu söyledi.

Dikimi Efeler Tarım İlçe Müdürü Mehmet Esen ve ekibi ile birlikte gerçekleştiren Kaymakam Şahin, “Görev yaptığım tüm ilçelerde tarım ve üretime büyük önem verdim. Büyük Menderes Ovası’na sahip Aydın’ın sahip olduğu mümbit topraklardan daha fazla faydalanmamız gerektiğini düşüncesi ile çıktığımız yolda halk arasında ejder adı verilen pitaya bitkisini toprakla buluşturduk. Bu projemize Valimiz Yavuz Selim Köşger’in de büyük destekleri oldu. Hedefimiz Evliya Çelebi’nin tabiri ile gök kubbenin altındaki en güzel yeryüzü Aydın’da bu tür üretimlerle birim alana düşen geliri daha da yükseltmek” diyerek ilk fidanı toprakla buluşturdu.

'Altın gibi değerli'

Pitaya bitkisinin birim alanda en çok karlılık sağlayan ürünlerden biri olduğunu ve bir dönüm alanda ilk yıl 1300 , 2. yıl 4 bin, 3. yıl da 8 bin ile 12 bin arası meyve alındığını belirten Kaymakam Şahin, “Bu meyvenin tanesi şu anda ortalama 1525 lira arasında toptan satılıyor. İlk yılda bile üreticilerimiz maliyetinin yarısından fazlasını karşılıyor. Dayanıklılık süresi uzun olduğu gibi işçilik ve bakım maliyeti oldukça düşük. Şu anda 7 üreticimizle 7 bin metre kare alanda üretim çalışmasına başlıyoruz. Efeler Ziraat Odası da proje içerisinde yer alıyor. 7 ay sonra veya en geç 1 yıl içinde Aydın’da güzel değişimler olacağına inanıyorum” dedi.

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