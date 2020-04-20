Kuşadası’nda yaşayan 67 yaşındaki İngiliz evinde ölü bulundu

Ev alıp Kuşadası’na yerleşen ve yaşamını burada sürdüren 67 yaşındaki İngiliz uyruklu bir kişi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yaklaşık 5 yıl önce ev satın alarak Kuşadası Camikebir Mahallesi Kahramanlar Sokak’ta yaşamaya başlayan isimli İngiliz uyruklu Stephen john Greer’den uzun süredir haber alamayan çevre sakinleri apartmanda kokunun da artması üzerine polise haber verdi. Kapıyı çalıp içeriden haber alamayan polis ekipleri, Dilek Apartmanı 5. kattaki dairenin kapısını çilingir ile açarak içeri girdi. Yüksek bir kokunun kapladığı dairede İngiliz uyruklu Stephen john Greer’in cesediyle karşılaşan polis ekipleri, yaptıkları araştırmada yaklaşık 1,5 aydır 67 yaşındaki Greer’den haber alınamadığını belirlendi. İtfaiye ve cenaze ekiplerinin yardımıyla apartmandan çıkarılan Stephen john Greer’in cesedi, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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