Aydın'da rehine krizi

'Ablam ve ben'

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Aydın'ın Efeler ilçesi Cumhuriyet mahallesi'nde bir şahıs silahla eşini rehin aldı. Kadının yardım çağrısı üzerine bölgeye çok sayıda Özel Harekat Polisi sevk edildi. Silahlı şahsın iknası ve ekiplerin eve girme çalışmaları devam ediyor.

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