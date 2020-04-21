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Çimento kamyonu traktöre çarptı; 1 ölü

İHA

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çimento kamyonunun traktöre çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Çimento kamyonu traktöre çarptı; 1 ölü

Aydın’ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çimento kamyonunun traktöre çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza AydınDenizli Karayolu Ortakçı Mahallesi’nde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortakçı Mahallesi’nden Buharkent istikametine doğru ilerleyen 14 yaşındaki Ali Ünal’ın kullandığı 09 ZH 182 plakalı traktöre, aynı yönde ilerleyen Mustafa A.(55) idaresindeki 20 DM 867 plakalı bir firmaya ait çimento kamyonu çarptı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ali Ünal’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon sürücüsü Mustafa A., jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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