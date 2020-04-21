Esnaf krediye koştu Başkan Özmeriç: Bir ayda 10 milyon TL’nin üzerinde kredi verdik

Aydın Şoförler Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı ve Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, içinde bulunduğumuz zor süreçte başta şoför esnafı olmak üzere tüm esnaf ve sanatkarın sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Özellikle süreç nedeniyle maksimum yüzde 50 kapasite ile çalışmak zorunda olan ve önemli bir kamu görevini yerine getiren şoför esnafına karşı ilgili ve sorumluların da gerekli anlayışı göstereceğine umut ettiğini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Kovid 19) salgını sonrası gerek Aydın Şoförler Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi olarak gerekse Aydın Şoförler Odası olarak, risk altında olmalarına rağmen ilk günden itibaren önlemleri alarak tüm ekibiyle hizmetleri eksiksiz olarak sürdürmeye çalıştıklarını belirten Başkan Semih Özmeriç, “Korona virüsten sonra oluşan kriz dolayısıyla esnaf sanatkarın hizmet ettiği bütün iş yerlerinin kapatılması zor durumda olan esnaf ve sanatkarımızı daha da zora düşürmüştür. Bu süreçte kamu hizmeti niteliğinde bir işi yerine getirmesi ve maksimum yüzde 50 kapasite ile esnek çalışmak zorunda olduğundan dolayı şoför esnafımız ise para kazanmak bir yana bir yandan hizmet verirken diğer yandan da zarar etmektedir. Büyük bir darboğaza girdiğimiz bu dönemde tüm esnaf ve sanatkarımız krediye koştu. Öncelikle bu kredi desteğini sağlayan Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese esnafımız adına teşekkür ediyorum. Sadece Aydın Şoför Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi olarak son bir aylık süreçte 10 milyon TL’nin üzerinde kredi verdik. Tüm talepleri imkanlar ölçüsünde yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.

“Ekibine de teşekkür etti”

Salgın nedeniyle tüm çalışanların kısıtlı çalıştığı ya da çalışmaya ara verdiği bir dönemde gerek Aydın Şoförler Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi olarak gerekse Aydın Şoförler Odası olarak esnaf ve sanatkara yardımcı olmak amacıyla daha fazla çalışmak zorunda olduklarını belirten Başkan Özmeriç, fedakarca çalışan ekibine teşekkür etti. Özmeriç, “Kovid 19 salgının ülkemizde de görülmesi ile birlikte çalışanlarımızla bir araya gelip alınabilecek her türlü önlemi alarak işimizin başında kaldık. Çünkü bizler zor durumdaki esnaf ve sanatkarımızın yanında ve işinde olmak, onların ayakta kalma mücadelelerine destek olmak zorundayız. Görevimizi de aksatmadan sürdürme gayretindeyiz. Bu süreçte herkesin üzerine düşeni yapmasını bekliyor ve ümit ediyoruz. Çünkü esnaf ve sanatkar bu toplumun bel kemiğidir” diyerek özellikle bu süreçte küçük esnaf ve sanatkarın daha çok sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.