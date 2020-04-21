Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

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Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,21 – 15,85 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Natürel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,21 TL en çok 15,85 TL.

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