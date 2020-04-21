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Şansız sürücünün şansı, Büyükşehir ekipleri oldu Kaza yapan yaşlı adama ilk müdahaleyi hasta naklinden dönen Aydın Büyükşehir ekipleri yaptı

İHA

Aydın'da kaza yapan yaşlı bir şahsa ilk müdahaleyi hasta naklinden dönen Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık ekipleri yaptı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahıs 112 ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Şansız sürücünün şansı, Büyükşehir ekipleri oldu Kaza yapan yaşlı adama ilk müdahaleyi hasta naklinden dönen Aydın Büyükşehir ekipleri yaptı

Aydın’da kaza yapan yaşlı bir şahsa ilk müdahaleyi hasta naklinden dönen Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık ekipleri yaptı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahıs 112 ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.
Kaza Aydınİzmir karayolu İncirliova Erbeyli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Öğretmenlikten emekli olduğu ve bölgede ikamet ettiği öğrenilen Mehmet K. motosikleti ile seyri halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kaza yaptı. Bu sırada hasta naklinden dönmekte olan Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık ekipleri karayolunda yerde yatan yaşlı şahsı görünce durup hemen kazazedeye müdahale etti. İlk yardım uygulaması yapılıp boyunluğu geçirilen yaşlı şahsı Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri 112 ekiplerine teslim ederek başka bir görev için yoluna devam etti. Çevre sakinleri olaya anında müdahale eden Büyükşehir Sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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