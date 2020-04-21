14 yaşındaki çocuk, kullandığı traktörle yaptığı kazada öldü

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<br>Bahattin ALBAYRAK/BUHARKENT (Aydın), (DHA) AYDIN'ın Buharkent ilçesinde, beton mikseriyle çarpışan traktörün ehliyetsiz sürücüsü Ali Ünal (14), hayatını kaybetti.<br>Kaza, saat 08.00 sıralarında, Aydın-Denizli Karayolu kırsal Ortakçı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Aşı (55) yönetimindeki 20 DM 687 plakalı beton mikseri, ehliyetsiz sürücü Ali Ünal'ın kullandığı 09 ZH 182 plakalı traktörle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, traktör sürücüsü Ünal'ın öldüğünü belirledi. Kaza yerine gelen Ünal'ın yakınları, gözyaşı döktü.<br>Beton mikseri sürücüsü Aşı, gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Buharkent Bahattin ALBAYRAK<br>2020-04-21 13:14:07<br>

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